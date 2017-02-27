Evlilik programları meclise taşındı



Reytingleri yüksek olan bu programlara yönelik tartışmalar hız kesmeden devam ederken, yapılan şikâyetler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girdi. RTÜK tarafından uygulanan idari para cezalarına rağmen, programlar yayınlarını sürdürüyor. Rapora göre, basında en çok konuşulan eş bulma yapımları arasında Zuhal Topal ile Esra Erol’un programları ilk sırada yer alıyor. İşte araştırmanın detayları…



Televizyonda en çok izlenen yapımlar arasında yer alan izdivaç programları, haklarında yapılan şikâyetlere rağmen, gündemde kalmaya devam ediyor. Bu programlarda eş arayan adayların birbirleriyle olan tartışma biçimleri, eş seçme kriterleri ve ekran önündeki olumsuz davranışları, toplumda tartışmalara neden oluyor. Üst üste uygulanan idari para cezalarına rağmen, programların yayınlarını sürdürüyor olması ve reytinglerinde de düşüş yaşanmaması, dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yapılan şikâyetlerin yanında TBMM Dilekçe Komisyonu’na da başvuruda bulunan birçok vatandaş, gençleri ve toplumu olumsuz etkilediği yönünde şikâyetlerini dile getiriyor. Şikâyetleri dikkate alan TBMM komisyonu, evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerini araştırmak ve incelemek üzere alt komisyonunu harekete geçti.



RTÜK yapmış olduğu açıklamada, programlara yönelik idari para cezasının uygulandığını, programların yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerince denetlendiğini belirterek, programların yayınlanmadan önce müdahale etme ve yayından kaldırma yetkilerinin bulunmadığını kaydetti.



Programın formatı toplumun çeşitli kesimleri tarafından eleştirilirken, evlilik müessesesinin ekonomik hedeflerle sınırlandırıldığı, evlilik kurumuna zarar verdiği ve değerlerin yıpratıldığı öne sürülüyor.



Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, evlilik programlarıyla ilgili çok sayıda şikâyet geldiğini belirterek hukuka, kadın haklarına ve ahlaka aykırı yayınların olduğunu kaydetti. Satır, adayların birbirlerini aşağıladıklarını, genç kadınların manavdan portakal alınır gibi seçildiklerini belirterek kadın adayların bunlara tepki göstermediklerinin de altını çizdi.



Zuhal Topal listenin ilk sırasında yer aldı

Medya Takip Merkezi’nin 2016 yılını kapsayan raporuna göre, Zuhal Topal’ın evlilik programı, yazılı basın ve internet medyasında toplam 19 bin 888 haberde yer aldı. Esra Erol’un programı 16 bin 185 habere konu olurken, Seda Sayan’ın sunduğu “Evleneceksen Gel” ise 12 bin 138 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Desti İzdivaç programı ise 2 bin 377 habere konu edildi.









Kurum Haberi

