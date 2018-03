Eymen bebek sıcak yuvaya kavuştu

Gökhan ve Merve Varol çiftinin çocukları down sendromlu 1 yaşındaki Eymen bebeğin, 4 aylıkken İstanbul’da geçirdiği ameliyatla kalbindeki 3 delik kapandı ve kalp kapakçığı değişti. Geçirdiği zorlu operasyonun ardından hayata tutunmayı başaran Eymen bebek ve ailesi 8 ay önce memleketleri Kayseri’ye geldi. Baba Gökhan Varol, Kayseri’ye geldiklerinde yetkililer tarafından bir eve yerleştirildiklerini, 4 ay sonra kirayı ödeyemedikleri için ev sahibinin kendilerini evden kovduğunu ve zor durumda olduklarını anlatmıştı. Yayınlanan haberlerin ardından yetkililer ve çok sayıda vatandaş aileye ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Varol ailesi bir hayırseverin desteği ile konforlu bir eve yerleştirildi. Eymen bebeğin, yine hayırseverlerin desteğiyle tedavi için İstanbul’a gideceği öğrenildi.







“O kadar mutluyum ki”

Çok mutlu olduklarını dile getiren ve bu mutluluğa vesile olan yetkililere, hayırsever vatandaşlara sık sık teşekkür eden Baba Gökhan Varol, «Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Sıcak bir yuva sahibi olmamıza vesile oldular. Eymen’in sağlık yönünden iyi olması için önce sıcak bir yuvaya ihtiyacı vardı. Eymen’in hastane masraflarını karşılayan bir ailemiz daha var. Eymen Pazartesi günü annesi ile beraber İstanbul’a gidecek, tedavisi orada gerçekleşecek. O kadar mutluyum ki, mutluluktan kendimi ifade edemiyorum. Bir anda beklemediğimiz güzellikler yaşadık. Küçük şeyler insanlara büyük mutluluk veriyor derlerdi, gerçekten öyleymiş” diye konuştu.







“Umuda yolculuk gibi bir şey oldu bizimkisi”

Her şeyin bu kadar kısa sürede düzeleceğini beklemediklerini belirten anne Merve Varol da yetkililer ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Mutluluğu gözlerinden okunan genç anne sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu duygu nasıl anlatılır bilmiyorum. O günden sonra hayatımızda çok şey değişti. Eymen’in tedavisi karşılandı, Pazartesi Allah kısmet ederse İstanbul’a bebeğimin tedavisi için uçuyoruz. Ev konusunda sağ olsun bir tane ağabeyimiz yardımcı oldu, kışı geçirmemiz için bize sıcak bir yuva açtı. Herkesten Allah razı olsun. Umuda yolculuk gibi bir şey oldu bizimkisi. Bu şekilde beklemiyorduk ama halkımız sayesinde çok şükür bu noktaya kadar geldik” dedi.







Sanatçı Haluk Levent de yardım eli uzattı

Öte yandan Anadolu Rock müziğinin ünlü temsilcilerinden sanatçı Haluk Levent›in son günlerde yaptığı yardımlarla gündeme gelen AHBAP Derneğinin Kayseri temsilcileri de Eymen Bebek’in ailesini ziyaret etti. Her daim ailenin yanında olacaklarını kaydeden Dernek İl Temsilcisi Ergün Korucu, “Olay bize, Eymen bebeğin haberlerini gören Haluk ağabeyimiz tarafından iletildi. Biz de kendisinin gönderdiği mesajları aileye iletmek için buradayız. Bundan sonra her türlü ailemizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

İHA