Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Faruk Yaman'ın Acı Günü

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.

Faruk Yaman'ın Acı Günü

85 yaşında hayata gözlerini yuman İsmail Yaman'ın cenaze namazı, Kıranardı Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Yaman, Kıranardı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası Faruk Yaman, taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Yaman'ın ailesi, yakınları, kentte görev yapan basın kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBasın YayınIsmail YamanFaruk YamanMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.