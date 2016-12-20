Fazla kilo göz sağlığını etkiliyor

Fazla kilonun yaş fark etmeksizin insanları bir dizi hastalık yumağına maruz bıraktığını söyleyen Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, kilo kontrolünün önemini vurgularken dikkate alınması gereken hastalıkları şu şekilde sıraladı:
Uyku apnesi ayrıca glokoma (göz tansiyonu) ve görme merkezinde sıvı birikmesi şeklinde kendini gösteren bir retina hastalığına da yol açabiliyor. Bu sıvı birikmesi 1,5 ay içinde kendiliğinden geçebileceği gibi daha uzun da sürebiliyor. Bu süreçte hastanın takip edilmesi ve gerekirse ilaç, lazer gibi tedavilerle kalıcı görme kaybının engellenmesi önemlidir.
Kurumsal Haber
- Uyku Apnesi
Uyku apnesi ayrıca glokoma (göz tansiyonu) ve görme merkezinde sıvı birikmesi şeklinde kendini gösteren bir retina hastalığına da yol açabiliyor. Bu sıvı birikmesi 1,5 ay içinde kendiliğinden geçebileceği gibi daha uzun da sürebiliyor. Bu süreçte hastanın takip edilmesi ve gerekirse ilaç, lazer gibi tedavilerle kalıcı görme kaybının engellenmesi önemlidir.
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Kurumsal Haber