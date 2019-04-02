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Fedakar anne-baba Mahmut'un hayata tutunmasına yardımcı oluyor

Kayseri'de yaşayan Abdullah ve Nafiye Kılınç çifti, doğuştan engelli 23 yaşındaki Mahmut'un hayata tutunması için birlikte mücadele veriyor.

Fedakar anne-baba Mahmut'un hayata tutunmasına yardımcı oluyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Abdullah (56) ve Nafiye(47) Kılınç çifti, verdikleri hayat mücadelesi ile diğer anne ve babalara örnek oluyor. Doğuştan engelli olan 23 yaşındaki Mahmut'un tüm ihtiyaçlarını eşi ile birlikte gidermeye çalıştıklarını anlatan ve çiftçilikle uğraşan Abdullah Kılınç, "Mahmut'un bakımı gerçekten çok zor. Gece yattığında ne zaman kalkacağını bilemezsiniz, ne zaman uyuduğunu bilemezsiniz. Yarım saatte bir yataktan kalkar, biz tekrar yatağına koyarız" dedi.



Kılınç, 23 yaşındaki Mahmut'un bakımlarını eşi Nafiye ile birlikte yaptıklarını anlatarak, "Kaşığı tutamıyor, kendisinin alıp yeme şansı yok. Sürekli biz kendimiz yediririz. Her yemeği yemez. Yumurta haşlamasını yer, yoğurt yer, pilav yer. Dünyada ne çeşit meyve varsa onları yemez. Karpuz, kavun, elma onları yemez" diye konuştu.
 

İHA

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