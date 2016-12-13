Fıtıkta elle tedavinin başarısı Son yıllarda toplumda oldukça sık duyulan bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi gibi kas-iskelet rahatsızlıklarında 27 yıldır elle tedavi uygulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, tedavi metodu hakkında bilgi verdi.

Bir fizik tedavi yöntemi olan manipülasyon (elle tedavi) tedavisinin ellerle rahatsızlık olan bölgeye birtakım bastırma, döndürme, germe ve esnetme manevraları şeklinde ve 3-5 gün arayla uygulandığını ifade eden Şahabettinoğlu, “Manipülasyon tedavisinin masaj ile ilgisi yoktur. Klasik bir tıp tedavisi olup alternatif tıp değildir. Tedavi genellikle hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-5, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürebilmektedir” dedi.



Dünyada çok iyi bilinen ve uygulanan bu tedavi yönteminin bel ve boyun fıtıkları, boyun düzleşmesi, kas-iskelet rahatsızlıklarında uygulandığını ifade eden Dr. Şahabettinoğlu, “Ayrıca şiddetli boyun spazmları, sakroiliak sendrom denilen kalçalardaki sağrı ve leğen kemikleri arasındaki eklemin fonksiyon bozukluğu, migren ve gerilim tipi baş ağrıları, çene eklemi fonksiyon bozuklukları, el bileği sinir sıkışmaları, 1. derece ve stabil bel kaymalarında başarıyla uygulanmaktadır” diye konuştu.



Bel ve boyun fıtıklarında manipülasyon tedavisinin başarı oranının ise hastalarının yüzde 98’i ameliyatsız olarak başarı ile tedavi edilmekte olduğunu belirten Şahabettinoğlu, “Sadece yüzde 1-2 hastada ameliyat gerekir ki bunlar ameliyatsız tedavilere cevap vermeyen, bel fıtığında ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybı, idrar-büyük abdest kaçırma şikayeti olanlardır. Boyun fıtığında ise ellerde, kollarda ilerleyen kas gücü kaybı olan çok az sayıdaki hastalardır” şeklinde konuştu.



Manipülasyon konusunda uzman bilgili ve bilinçli ellerle yapılması gerektiğinin altını çizen Şahabettinoğlu, “Bütün hastaların bilmesi gereken en önemli konu, insan anatomisini ve fizyolojisini bilmeyen ehliyetsiz kişilere bel ve boyun problemlerini çözmek için başvurmamaları gerektiğidir. Her hasta ve hastalık hekimce değerlendirilmeli, teşhis ve tedavi edilmelidir. Ayrıca bel ve boyun hastaları tedavi sonrası, hastalığın tekrarının önlenmesi için egzersiz ve günlük yaşam önerileri konusunda mutlaka bilgilendirilip eğitilmelidir” dedi.

İHA

