Forum Kayseri Gençlik Festivaline ilgi Forum Kayseri'nin düzenlediği Gençlik Festivali programı göz kamaştırıyor. Festivalin benzersiz atmosferinde unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isteyen herkes, Forum Kayseri'de buluştu.

Ece Seçkin hayranları müziğe doydu

Forum Kayseri Gençlik Festivali, 12 Mayıs Cumartesi, saat 14.00'te La Théiére Sir'in unutulmayacak performansıyla start verdi. Festivale katılanlar saat 15.00'te Ebru Şallı'yla pilates yapma imkanı buldu. Saat 17.00'de 5 Element jonglör gösterisi festival sahnesini renklendirirken, saat 20.00'de ünlü şarkıcı Ece Seçkin, festival sahnesinden hayranlarını coşturarak yağmurlu bir akşamda renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalin ikinci gününde enerji zirve yapacak, Gece Yolcuları ve Dilara Koçak izleyenlerle buluşacak!

Forum Kayseri Gençlik Festivali'nin ikinci günü olan 13 Mayıs Pazar, saat 14.00'te Moonstar Dance Academy'nin 14 dansçıyla, “Danstan daha fazlası” sloganıyla hazırladığı DNC+ gösterisiyle başlayacak. Saat 15.00'te İnteraktif Zumba Fitness katılımcıları hareketlendirirken, saat 16.00'da Dilara Koçak sağlıklı beslenmenin sırlarını misafirlerle paylaşacak. Saat 17.00'de yeniden sahne alan Moonstar Dance grubunun ardından saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak Gece Yolcuları performansı, festivale coşkulu bir kapanış sunacak.

Forum Kayseri'de hem festival hem de sahne gençlerin!

Forum Kayseri Gençlik Festivali kapsamında alışveriş merkezi içine kurulacak dev sahne, sürpriz sanatçıların yanı sıra genç yeteneklere de kucak açıyor. “Festival senin, sahne neden olmasın?” diyen Forum Kayseri, yeteneklerine güvenen ve performanslarıyla seyirci önüne çıkmak isteyen gençleri her iki gün de saat 18.00'de izleyiciyle buluşturacak.

Festivalde kazanç devam ediyor!

Forum Kayseri, iki gün boyunca alışveriş merkezine kurulacak Dev Tilt yarışmasıyla, her gün en yüksek skoru yapan katılımcılara tablet hediye edecek.

İHA

