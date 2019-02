Futbol aşkı için geldiği Kayseri’de ilahi aşkı buldu

Kayseri Melikgazi Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nın Kenyalı oyuncusu Nicholls Keiyo ilginç hayat hikayesi ile dikkat çekiyor. Kenya'da Türk bir antrenör tarafından keşfedilen ve Türkiye'ye transfer edilen Keiyo'nun hayatındaki en büyük değişiklik ise Kayseri'de duyduğu sala sesinden etkilenerek Müslüman olması. Bunun yanında oynadığı futbol ile dikkat çeken Nicholls Keiyo, İslam'ı seçtikten sonra Kenan ismini aldı. Kenya'da 1996 yılında doğan Nicholls Keiyo'nun doğuştan sol ayağı engelli. Bu nedenle çok zorluklar yaşadığını dile getiren Keiyo, "Sakat doğmak tabi ki beni çok etkiledi. Çok zorluklar yaşadım ve birçok şeyden mahrum kaldım. Futbol topuna küçüklüğümden beri ilgim vardı. Ayağımdan engelli olmam benim gibi insanlara bir engel olarak görünse de ben bunu hiçbir zaman önemsemedim. Gördüğüm tek şey futbol topu duyduğum tek ses ise topunun sesiydi. O yüzden küçüklüğümden itibaren futbolla arkadaşım ve benim hayata bağlayan en gerçek şey futbol" diye konuştu.







Kenya'da bir Türk keşfetti

Kenya'da futbol oynarken kendisini bir Türk antrenörün keşfettiğini söyleyen başarılı oyuncu, o günü ise şöyle anlattı:

"Sokakta arkadaşlarımızla her zaman futbol oynardık. Bir gün yine futbol oynarken bizi izleyen bir adam beni yanına çağırdı ve beni milli takımda oynatmak istediğini söyledi. Hayatımda duyduğum belki de en güzel şeydi bu. Beni milli takıma götüren bu adam Mehmet Türkeş idi. Kenya Milli Takımı'nın hocası ve kendisi muhteşem bir insan. İlk önce takımdan iki arkadaşımı Türkiye'ye yolladı. Onlara yeni bir hayatın kapılarını açtı. Sürekli buradaki arkadaşlarımla konuşuyordum. Harika bir yer olduğunu söylüyorlardı. Mehmet Türkeş bir gün geldi ve beni de göndereceğini söyledi. 2015 senesinde şu anda oynadığım Melikgazi Belediyesi ile anlaştım ve tüm masraflarım karşılanarak buraya geldim."







Kayseri’de Müslüman oldu

Kayseri'de yeni hayatına alışmaya çalışırken, bir anda hayatının en güzel ve en büyük değişikliğini yaşadığını söyleyen Nicholls Keiyo, Kenya'da yaşarken herhangi bir dini inanışının bulunmadığını kaydetti.

"Kenya’da yaşadığım süreçte hiçbir dine mensup değildim. Daha doğrusu neye inanacağımı ya da güveneceğimi bilmiyordum" diye söze başlayan Keiyo, Müslüman olmasının nasıl gerçekleştiğini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bir gün kulüp yöneticilerimizden bir kaçı ile Kayseri meydan civarında bir yere giderken duyduğum bir ses beni adeta başka bir hayata götürdü. Cuma günüydü ve duyduğum o sala sesi beni durduğum yere demirledi. İçimde değişik bir his oluştu. Olduğum yere oturarak bitene kadar dinledim. Hemen arkasından ezanı da dinleyince orada karar verdim Müslüman olmaya ve her gün Allah'a şükür ediyorum bu din ile tanışmama izin verdiği için. Bu arada ismimi de değiştirdim. Kendi ismime yakın olduğu için Kenan ismini seçtim. Ailemi ikna etmek çok zordu ve bir hayli bu konu hakkında konuştuk. Benim ne kadar istekli ve bu konudaki hassasiyetimin ne kadar çok olduğunun farkına vardıklarında onlar da razı oldular ve beni desteklediler. Fakat onları Müslüman olduktan kısa bir süre sonra kaybettim. Buradaki arkadaşlarım ve kulübümün verdiği destekler neticesinde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlamış oldum. Bu kararı verdiğim günden beridir de elhamdülillah çok mutluyum."







Hedefi Afrika Kupası'nı kaldırmak

Kayseri'de Müslümanlığı seçtikten sonra hayatının daha anlamlı hale geldiğini ve yeni hedefleri için güç bulduğunu dile getiren Keiyo, "Öncelikli hedefim bana her koşulda kefil olan ve dev bir aile gibi arkamda duran kulübüm Melikgazi Belediyesini şampiyon yaparak tekrar ait olduğu yere Süper Lig'e çıkartmak. Sonrasında katıldığımız Afrika Kupası'nda finalde kaybederek ikincilik elde etmiştik. İnşallah bu Kenya ile önce Afrika Kupası sonra da Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.