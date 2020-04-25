GAZETECİ AYDOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Felahiye nüfusuna kayıtlı olan Mustafa Aydoğan'ın cenazesi basın mensupları ve yakınlarının katılımıyla Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gazeteci Aydoğan’ın vefat haberini eşi, Mustafa Aydoğan’ın sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: “Eşim Gazeteci yazar Mustafa Aydoğan'ı Kalp Krizi sonucu Kaybettik... Cenazesi Öğleden sonra Asrı Mezarlıkta defnedilecektir. Tüm Sevenlerine duyurulur... Allah Rahmet eylesin...”
Merhum gazeteci Aydoğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz.
Gazeteci Aydoğan’ın vefat haberini eşi, Mustafa Aydoğan’ın sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: “Eşim Gazeteci yazar Mustafa Aydoğan'ı Kalp Krizi sonucu Kaybettik... Cenazesi Öğleden sonra Asrı Mezarlıkta defnedilecektir. Tüm Sevenlerine duyurulur... Allah Rahmet eylesin...”
Merhum gazeteci Aydoğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz.
Haber: Fatma Alkan