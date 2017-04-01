Gebelikte babanın desteği anneyi rahat ettiriyor

Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya, gebelik sürecinin hemen öncesinde ve gebelik boyunca çiftleri dolayısıyla erkekleri nelerin beklediğini ve bu dönemlerde nasıl davranmanın daha mutlu bir gebelik süreci geçirmeye yardımcı olabileceğini anlattı.

01 Nisan 2017 Cumartesi 10:47