Geleneksel Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü Bünyan’da yapıldı

Bünyan Dostları Derneği tarafından organize edilen geleneksel Cumhuriyet Doğa Yürüyüşünün sekizincisi bu hafta sonu Bünyan’da gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliğe 35 doğasever katıldı.
Bünyan İlçesi Mersinönü mevkiinden kamplı olarak başlatılan etkinlikte toplam 14 kilometrelik bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş Mersinönü, Yeni Mahalle, Kayabaşı, Hidroelektrik Santralı, Aşağı Havuz, Yukarı Havuz güzergâhı takip edilerek Pınarbaşı’da sona erdi.
Doğa yürüyüşü ile ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim ‘Bünyan’ın sonbahardaki güzelliklerini göstermek ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk katmak için başladığımız etkinliğimizi 8 yıldır aralıksız yapıyoruz. İlk defa bu sene Bayram gününde yaptığımız etkinliğimize katılanlar hem doğal güzellikleri gördüler, hem de bu sene bereketli olan Bünyan cevizi, Bünyan elması ve Gilaburumuzun tadına baktılar. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum.’ dedi.
Doğa yürüyüşüne katılan Bünyan Merkezli Anka Vakfı Başkanı Candan Turhan da ‘Cumhuriyetimizin 94. Yılını kutlamanın coşkusunu ve doğada gençlerle yürümenin keyfini yaşadık. Tüm insanları doğaya davet ediyor ve Bünyan Dostlarına böyle anlamlı bir etkinliği 8 yıldır yaptıkları için teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.
Doğa yürüyüşü, Bünyan Atatürk Anıtı önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. (Kayseri Gündem)