Gelişme geriliğinde doğum erkene alınabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, gelişme geriliği olan bebeklerde rahim içi ölüm oranının arttığına dikkat çekerek “Zorunlu hallerde doğum, normal zamanından erkene çekilebilir” dedi.

Doğum öncesi ve sonrasında önemli sorunlara yol açan rahim içi gelişme geriliği, gebelikte dikkatle takip edilmesi gereken konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gebeliklerin yüzde 3 ila 7’sinde bebeğin gelişiminin akranlarına göre daha az olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Genç, “Eğer bebeğin büyümesi ortalamaya göre daha az ise anne adaylarının hem kendilerini hem de bebeklerinin gelişimlerini iyi izlemeleri çok önemli. Rahim içi gelişme geriliği, vaktinde tanı koyulması, yakın takip ve vaktinde doğum ayarlaması ile en az hasarla atlatılabilir” dedi.

Rahim içi gelişme geriliğinin anne karnındaki bebeğin gelişiminin standardın altında olması ile kendini gösterdiğini vurgulayan Dr. Genç, “Bebek boy, kilo ve vücut gelişimi bakımından ortalamadan düşük seviyede gelişim gösteriyorsa biz buna ‘intra uterin gelişme geriliği’ diyoruz. Bu durumda bebeğin gelişimini doğru tamamlayamaması söz konusu olabilir. Göstergelerin iyi okunması bu açıdan yaşamsal önem taşıyor. Gelişme geriliği yakın takibe alınarak zorunlu hallerde doğum, normal zamanından erkene çekilebilir” diye konuştu.

Rahim içinde oksijen azlığı nedeni ile bebeğin hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirten Dr. Genç, “Rahim içinde oksijen azlığı ile karşı karşıya kalan bu bebeklerde ölüm oranı artar. Ancak sorunlar doğum sonrasında da devam edebilir. Rahim içinde oksijen azlığına maruz kalan bebeklerde doğum sonrasında kan şekerinin ve vücut ısısının düşmesi söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Son 3 ay kritik öneme sahip

“Gebelik döneminde anne adaylarının sağlıklarına her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor” diyen Dr. Cüneyt Genç, özellikle son 3 ayda bebeğin çok az kilo almasının vakanın en belirgin göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Rahim içi gelişme geriliğinin birden çok nedeni olduğuna vurgu yapan Dr. Genç, şunları söyledi:

“Pek çok vakada kesin bir neden bulunmamakla birlikte, anne adayının hipertansiyon, diyabet hastası olması ve sigara kullanması bebekte rahim içi gelişme geriliğine yol açabilir. Bazen de bebekte mevcut olan yapısal ya da kromozomal bozukluklar vaka ile sonuçlanır. Göstergeleri iyi okumak ise yaşamsal önem taşıyor. Örneğin vakanın en belirgin göstergelerinden biri, bebeğin özellikle son 3 ay içerisinde çok az kilo almış olmasıdır. Vaktinde tanı koymak ve süreci yakından izlemek sorunun en az hasarla atlatılmasını sağlamak bakımından önemlidir.”

Vaktinde doğum önemli

Rahim içi gelişme geriliğinin kesin bir tedavisi olmadığını söyleyen Dr. Genç, “Bu durumda doğum zamanı iyi ayarlanmalı. Vaktinde yani bebeğin rahim içinde büyümesi durduğunda, oksijenizasyonu azaldığında doğum yaptırılarak bebeğe zarar gelmesi önlenebilir. NST ve ultrason ile biofizik profile bakılır. Gerekli ise dopler ultrason ile bebeğin ve rahmin kan akımları izlenir. Testler olumsuz sonuçlara işaret ediyorsa doğumu gerçekleştirmek, normal zamanını bekleyerek bebeği içerde bırakmaktan daha faydalıdır” şeklinde konuştu.

Anne adayları ne yapmalı?

Gebelik süresince kilo artış ve azalışının dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Genç, bebeğinin gelişiminde sorun yaşayan anne adaylarına ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Bebeğinin gelişiminde sorun yaşayan anne adayları öncelikle yaşam standartlarına dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmeli. Sigara ve alkolden tamamen uzak bir gebelik geçirilmesi çok önemli. Kilo artış ve azalışı dikkatli şekilde kontrol edilmelidir. Az beslenen anneler günlük kalori alımlarını 2500 kalorinin üzerine çıkarmalıdır. Bebeğe giden kan ve oksijen miktarını arttırmak için gebelerin, istirahatleri sırasında genellikle ağırlıklarını sol tarafa vermeleri, sola doğru yan yatmaları olumlu etki yaratabilir. Elbette bol su tüketilmesi de gebeler ile paylaşılabilecek en değerli tavsiyelerden. Bu yöntemler bebeğin rahim içinde kanlanmasını arttıracağından büyümeye bir miktar daha katkı sağlanacak ve anne rahminde bebek için biraz daha zaman kazanılmış olacaktır.”

Kurum Haberi

