Genç Gönüllüler Şehitler Anısına Fidan Dikti

Milli Mücadelenin 100.Yılı ve 2019 yılının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gönüllülük Yılı ilan edilmesiyle İl Müdürlüğü gönüllülük faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gönüllü Gençler, Pınarbaşı’nda fidan dikimi yaptılar.

Gönüllü Gençler, fidan dikiminin ardından çevre temizliği yaparak farkındalık çalışması gerçekleştirdiler.



Gençlere doğa bilinci aşılamak için ağaç dikme etkinliği düzenleyen Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi, ağacın insanı geleceğe bağladığı gibi bu tür gönüllülük faaliyetleri ile gençlerin toprağa olan bağlarını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

