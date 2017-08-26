Göz makyajı temizliği için bebek şampuanı

Barındırdıkları renklendirici, koruyucu ve kıvam artırıcı gibi kimyasallardan dolayı makyaj malzemelerinin ciltte uzun süre tutulmaması ve yatmadan mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, deri yapısı itibariyle daha hassas olan göz çevresinde daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Göz çevresini temizlerken kullanılan makyaj malzemelerinde daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makyaj malzemesi seçerken, içeriği daha organik olan, alerji riski az olanları tercih etmekte, temizleyici tercih ederken de aynı hassasiyette olmakta fayda var. İçerdiği kimyasallardan dolayı makyaj malzemelerini yüzümüzde kısa tutmaya da dikkat etmek gerekiyor. Ancak özellikle göz çevresinde makyaj malzemesinde buna daha çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü göz çevremiz yüzümüzün geneline göre daha hassas bir cilt yapısına sahiptir ve hareketlidir. Örneğin gözümüzü her açıp kapayışımızda hareket eder. O bakımdan söz konusu makyaj malzemeleri gözü de etkileyebileceği için göz çevremizde daha itinalı olmamız gerekiyor. Bu bakımdan makyajı abartmamak ve temizliğe dikkat etmek lazım.”



Göz makyajı temizliğinde daha dikkatli olunmalı

Göz makyajı temizleyicilerinde temizleyici özelliği yüksek ve yumuşak formlu temizleyicilerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, bebek şampuanlarının ideal bir göz çevresi temizleyicisi olduğunu belirtti. Dr. Tümtürk, “Sert ürünler makyajı temizlerken cildimize, özellikle kirpiklerimize ve gözlerimize zarar verebilir. Göz için tasarlanmış makyaj malzemeleri dışında bebek şampuanları da makyaj temizlemek için ideal ürünlerdir. Bebek şampuanlarının formülasyonları bebek cildine göre yapılmıştır ve bu nedenle yumuşaktır, hafiftir, durulanması kolaydır, tahriş edici etkisi yüksek değildir” ifadelerini kullandı.