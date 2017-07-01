Göz yaralanmalarına dikkat

Yaz aylarında, açık havada daha uzun zaman geçiren çocukların net bir görüşe ulaşması için ultraviyole (UV) ışınlarından korunması gerekir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar; "Çocukların gözleri güneş ışınlarına karşı yetişkinlerden daha savunmasızdır. Bu nedenle güneş gözlüklerinde UV koruması önemli olduğu kadar, göz kusuru olan çocukların özel olarak üretilmiş gözlük camları kullanması önem taşır. Çocuklar için özel olarak üretilen gözlük camları UV ışınlarını engeller ve çocukların hassas gözlerini güneşten korur" hatırlatmasında bulundu.



Göz yaralanmalarına karşı önleminizi alın

Yaz aylarında artış gösteren spora ve oyuna bağlı göz yaralanmalarının yüzde 90'ının uygun göz korumasıyla önlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Coşar; "Bu yüzden aktif, hareketli çocukların kullandığı gözlük camları, darbelere karşı dayanıklı, kırılmaya karşı dirençli, son derece sağlam ve neredeyse kırılmaz olmalıdır" dedi.



Fiziksel yetenekleri kısıtlayabilir

Çocukların yaptıkları her işte başarılı olmaları için görsel netliğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Coşar, kitap okumak, bilgisayar ekranlarını izlemek, sınıfta yazı tahtasını okumak, topu tutup fırlatmak ve video oyunları oynamak gibi aktiviteler için görsel netliğin şart olduğunu bildirdi. Gerekli şartlar yerine getirilmezse göz problemlerinin çocukların fiziksel yeteneklerinin kısıtlanmasına ve atletik performanslarının düşmesine neden olabileceğini ifade eden Coşar, çocukların net bir görüşe sahip olmalarını sağlayacak, darbelerden ve güneşin zararlı ışınlarından korunmaya yardımcı olacak hafif ve ince camları olan gözlükler kullanması gerektiğini belirtti.



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