Göze vitamin desteği şart!

A vitamini, göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biridir. A vitamini ya da retinol eksikliğinde, gece körlüğü adı verilen gece görememe sorunu oluşur. A vitamini ise, gözün gece görüşünü kuvvetlendirir. Yani retinada bulunan ve rodopsin adlı ışığı tanıyan proteinlere bağlanarak gece görüşü sağlar. Yeterli miktarda A vitamini alınmazsa; gece körlüğü, gözyaşının azalması ve kornea tabakasında sorunlar gelişebilir. A vitamini; yeşil ve sarı renkli sebzeler ile meyvelerde, yumurta, süt gibi hayvansal gıdalarda, karaciğer, portakal, havuç, patates, ıspanak, karalahana, mango, kavun gibi besinlerde bulunur.



B2 vitamini eksikliğinde; gözlerde yanma ve ışığa karşı hassasiyet hatta katarakt oluşumu görülebilir. B2 vitamini yani riboflavin; gözde katarakt oluşmasını engellerken, göz yorgunluğunu hafifletip migren ataklarını azaltmaya da yardımcı olabilir. B2 vitamini özellikle et, karaciğer, tavuk, balık, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, tahıllar, yağsız süt, yoğurt, yumurta sarısı, peynir, papatya, ısırgan otu, ada çayı, brokoli ve ıspanakta bulunur.



C vitamini, güneş ışığına karşı koruma sağlayarak katarakt oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca yeterli miktarda C vitamini alınması, şeker hastalığına bağlı gelişen ve gözün sinir ve damarlarında oluşan harabiyeti önlemeye yardımcı olur. Çünkü C vitamini, yüksek kan şekerinin yan etkisini önleyici etkiye sahiptir. C vitamini, taze meyve ve sebzelerin hemen hemen birçoğunda bulunur. Özellikle kuşburnu, misket limonu, portakal, greyfurt, Frenk üzümü, yeşilbiber; en önemli C vitamini kaynaklarındandır.

E vitamini, alfa tokoferol tipi bir antioksidandır; yani alfa tokoferol vücut için zararlı olan zehirli maddelerin atılımına yardımcı olur. E vitamini, retina adı verilen damarlı bölgenin dejenerasyonunda faydalı olabilir. E vitamini yönünden zengin besinler; tereyağı, kırmızı et, ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, kivi, mango, muz, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ayçiçeği, ceviz ve bademdir.



Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, çinko, magnezyum ve omega hakkında da bilgiler verdi: Çinko, görme yeteneğinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca göz yaralarını önlemek için de gereklidir. Çinko; tavuk, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, peynir, balık, patates, ceviz, badem, arpa, kuru fasulye, lahana, ay çekirdeği, karaciğer, kuzu eti, sığır eti, kepekli ekmek ve tahıllarda bulunur.

Magnezyum eksikliği olan şeker hastalarının retina bölgesinde önemli sorunlar gelişebilir çünkü magnezyumun kan şekerini düzenleyici özelliği vardır. Kuru yemişler, kuru baklagiller, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl, yer fıstığı, peynir, tavuk, biftek, patates, portakal, domates, soğan, yoğurt, havuç, kereviz, marul, pırasa, incir, üzüm, hurma ve çavdar; magnezyum içeren besinlerin başında gelir.



Omega 3 ve Omega 6; göz sinirlerinin gelişiminde büyük önem taşır. Yapılan çalışmalar; Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Omega 3, keten tohumu, balık, cevizde bulunurken; mısır özü, soya ve ayçiçeği yağından ise Omega 6 yağ asitleri alınabilir. [Kurumsal]