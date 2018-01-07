Grip ve soğuk algınlığı birbirine karıştırılmamalı

Soğuk havalarda en yaygın görülen iki hastalığın soğuk algınlığı ve grip olduğunu belirten Dr. Karagöz, bulgularının benzerlik göstermesinden dolayı iki hastalığın halk arasında birbirine karıştırıldığını ifade etti.

Virüslerden kaynaklanan soğuk algınlığının mikrobunun çok zayıf olduğunu kaydeden Dr. Karagöz, gribe neden olan influenza mikrobunun ise daha dayanıklı olduğuna işaret etti.



Grip daha ağır seyrediyor

Dr. Karagöz, “Soğuk algınlığı kolay yayılan bir hastalık değildir ama vücut direncimiz düştüğü zaman ortaya çıkmaktadır. Hasta kişilerin kapalı ortamda öksürmesi ve hapşırmasıyla birlikte, solunum ortamına yayılan mikropları teneffüs etmemizle birlikte bulaşmakta ve hastalığa neden olmaktadır. Hastalık mikrobunu aldıktan sonra ortalama 1 ile 3 gün içerisinde hastalık semptomları ortaya çıkmaktadır. Bu semptomlar, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, genel vücut kırgınlığı gibi bulgulardır. Eğer vücut direnimizi koruyamazsak, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit gibi başka hastalıklar da beraberinde gelmektedir. Soğuk algınlığının bulguları gribe çok benzer, fakat gribe neden olan mikrop influenza adı verilen mikrop türüdür. Onda bağışıklık daha kuvvetli olduğu için bir kez grip geçiren ikinci kez kolay kolay grip olmaz. Gripte bulgular daha ağır seyreder. Gripte ateş genelde 38 buçuğun üzerinde seyreder ama soğuk algınlığında ateş genelde 38 derecenin altında olur” diye konuştu.



Korunma önemli

Her iki hastalıkta da korunmanın önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Karagöz, hasta olan kişilerle kapalı ortamlarda durulmaması, C ve B vitamininden zengin olan gıdalarla beslenilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.



Tedavi yöntemleri farklı

İki hastalıkta da tedavi yöntemlerinin birbirinden farklı olduğunu kaydeden Dr. Karagöz, “Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Semptomatik tedavi dediğimiz, ilaç tedavisi veriyoruz. Burun tıkanıklığı, akıntısı, ağrılar ve varsa öksürük için ilaç veriyoruz. Ama uzadığı zaman beraberinde sinüzit gelişmiş, bakteriyal enfeksiyon ortaya çıkmış ve akıntını rengi sarımtırak veya yeşilimtırak olmuş ise o zaman tedaviye antibiyotik ilave ediyoruz. Grip yaş grubuna göre daha ağır seyredebiliyor. Gribe neden olan influenza virüsüne karşı antiviral ilaçlar veriyoruz. İlaçlarla da çok hızlı düzeldiğini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.