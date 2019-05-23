Günaydın, "Aradığınızda Telefona Ben Çıkacağım"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, şehit ve gazi aileleri ile protokol bir araya geldiler. Düzenlenen iftar yemeğine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol ve şehit ve gazi yakınları katıldı.







Şehit ailelerine numarasını veren ve herhangi bir durumda aramalarını isteyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Biz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları, hiçbir zaman unutmayacağımızı söylüyoruz. Bunun için arkadaşlarımla gece gündüz çalışıyoruz. Bu yapılan çalışmalarda eksiğimiz kusurumuz varsa kusura bakmayın diyoruz. Bazen arkadaşlarımızın, yorgunlukları ve yoğunlukları oluyor, ben arkadaşlarım adına hepinizden özür diliyorum. Size cep telefonumu vereceğim. Aradığınızda ben çıkacağım telefona. Bir derdiniz bir sıkıntınız varsa, herhangi bir yerde bir isteğiniz bir aksaklığınız olursa lütfen beni bilgilendirin. Geçenlerde bir iftarda telefonumu verdiğimde dedim ki, kim önce ararsa ona bir hediye vereceğim. Şimdi de kim beni ilk ararsa ona da bir hediye vereceğim” dedi.







Şehit ve gazi aileleriyle aynı sofrada olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor hazreti peygamber. Peygamberimizin müjdelediği şehitlerimizin aileleriyle aynı sofrada oturmak, onlarla birlikte olmak bizler için bir gururdur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum ve şehitlerimizin yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Ailelerine ve evlatlarına da sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum” dedi.







Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, “Bugün böyle mübarek bir günde, Ramazan Ayı’nda bu iftar sofrasında sizlerle beraber olmaktan büyük onur duymaktayız. Sizler şehitlerimizin bize emaneti ve yadigarısınız. Çünkü sizler, sevdiklerinizi bu vatan için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun. Siz değerli gazilerimiz, gazilik de şehitlik kadar duygulu bir mertebedir. Çünkü sizler, ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için üstün cesaret, feragat ve kahramanlıklar gösterdiniz. Vatanımız için canlarınızı ortaya koydunuz. Bu kutsal görev sırasında gazi oldunuz. Bunun herhangi bir karşılığı olamaz. Bu vatan ve bu millet size minnet ve şükran borçludur” dedi.







Bugünün Türk milletinin birlik ve beraberliğinin dünyaya kafa tutacağını söyleyen Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz biliyoruz ki, vatanımızın var olmasında en büyük etki şehit ve gazilerimizdir. Onlar olmasaydı, belki biz de bugün burada olmayabilirdik. Ondan dolayı bizlere düşen, şehitlerin bize emaneti olan ailelerini sahiplenmek ve onlarla hasbihal olmaktır. Aynı zamanda vatanın beden olarak vücut uzuvlarını vermiş olan kahraman gazilerimizin de, yanında olarak yeri geldiğinde kolu, bacağı olmaktır. Bugün çok güzel bir günü yaşıyoruz. Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde, dünyaya nasıl kafa tutacağının göstergesi bugün”





