Günaydın, "Kayseri'nin Orman Varlıklarının Durumu İç Açıcı Değil"

Erciyes’te ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanın açılışı, Vali Şehmus Günaydın’ın fidan dikmesiyle yapıldı. Mayıs ayında havaların ısınmasıyla beraber ekilmeye hazır hale gelen ormana 270 bin adet fidan dikimi gerçekleşti. Orman Bölge Müdürlüğü’nün Erciyes’te yapacağı çalışmayla Mayıs ayında Erciyes geneline toplamda 680 bin adet fidan dikildi.

Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı’nın açılışına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, protokol ve dikimde gönüllü vatandaşlar katıldı.







Göreve başladıklarında, Kayseri’de orman bölgeleri oranının hiç iç açıcı olmadığını fakat çalışarak bunu aşacaklarını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün, adlarına hatıra ormanı oluşturduğumuz Şarıkamış Şehitlerimizi, ülkemiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizler şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onların büyük fedakarlıkları karşısında bizim yapacaklarımızın pek bir anlamı yok ama onları unutmamak ve yad etmek için de bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor. Göreve başladığımızda Kayseri’nin orman varlıklarına baktım ama manzara maalesef çok iç açıcı değil. Bugün değişik rakamlar var ama bugün Türkiye’nin orman varlığı yüzde 28. Biz bu ortalamanın da çok altındayız maalesef. Bu açığı kapatmamız için çok çalışmamız lazım. Kurumların, vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin yani herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Ormanların çok büyük faydası var. bir örnek vereyim, bugün burada toplanan 40 kişinin havaya verdiği karbondioksiti 1 ağaç 1 saatte oksijene çeviriyor. Birkaç kelime de Erciyes için konuşmak istiyorum.

Bakıyorsunuz hem ilimizin hem de Türkiye’nin çok büyük değeri. Çok güzel tesisler yapılmış ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün dünyada çok nadir görülmüş tesisler oluşturulmuş. Bu tesislere gelen yerli ve yabancı turistler, karşıda şöyle yetişmiş bir orman gördüklerinde daha fazla memnun olacaklardır. O yüzden arkadaşlarımızla beraber bu yaz burada durmak yok” dedi.







Geçen sene hazırlanan alanlara kışın erken gelmesi sebebiyle dikim yapamadıklarını ama Mayıs ayı itibariyle çalışmaların hızlandığını söyleyen Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşu 2011 yılının sonu. 2013 yılından itibaren de Erciyes’te ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. 10 bin hektar sahada çalıştık burada ve yaklaşık 7 milyon adet fidan diktik. Çalıştığımız sahalar genel olarak gözden ırak anayolun dışındaki sahalar. Bu projenin adı Koç Dağı Projesi. Arkamızda bulunan dağın ismi Koç Dağı ve proje o isimle adlandırıldı. 510 hektarlık sahayı biz geçen sene hazırlamıştık. Sonbahar ve kış erken geldiği için sahada çalışamadık toprak şartlarından dolayı. Mayıs’ın başında yer yer karlar erimeye başladı ve eriyen yerlerde dikim faaliyetlerine başladık. Bu sahaya 270 bin adet Sarıçam ve Kuş Fidanı ektik. Bulunduğumuz yer 2 bin 300 metre civarında. Bu yükseklikte Sarıçam ve Kuş Fidanı olabiliyor. Bunun yanında, Kefeli Dağı dediğimiz bir mıntıka var. orayı da geçen sene hazırlamıştık. Oranın da dikimi devam ediyor. Onunla beraber, bu sene Mayıs ayından itibaren diktiğimiz fidan sayısı 680 bin adet”







Ormanlık alanlara ihtiyaç olduğunu ama daha da önemlisinin şehitlerin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirten Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bugün aslında çok önemli bir gün. Şehitlerimizi unutmamak adına bir etkinlik yapılıyor. Biliyoruz ki bu vatan şehit ve gazilerimiz sayesinde bu güne gelmiş ve böyle de olacak ama en önemlisi şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak. Bugün de Şarıkamış’ta vatanı, bayrağı ve ezanı için şahadete yürümüş olan 90 bin şehidimiz adına güzel bir çalışmaya imza atılıyor. Burada özellikle emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kayseri’de böyle ormanlık alanlara ihtiyaç var ve bu anlamda çok güzel çalışma. Tabi ki en önemlisi, hatıralarını yaşatmak ve onları yarınki geleceklerimize taşımak amaçlı yapılan çalışmalar” dedi.

