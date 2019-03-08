Güven: “Filistin Müslümanlarındır”

Programda konuşan Güven, “Kısa bir tarih turu yapmak istiyorum. Peygamberimiz (s.a.s.)’in vefatından sadece 4 yıl sonra Hz. Ömer tarafından İslam topraklarına katılan, fethedilen, Mescid-i Aksa’nın da içerisinde bulunmuş olduğu Filistin toprakları defalarca işgale uğradı. 1187 yılında İslam Ümmetinin bir yiğidi olan Selahaddin-i Eyyûbi haçlılardan orayı temizledi. Ardından tekrar işgaller oldu. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim, Müslümanların halifesi olarak Filistin topraklarını tekrar fethetti. 1516’dan 401 yıl sonra 1917’de Filistin topraklarımız tekrar Müslümanların hükümranlığından alındı. Şu anda 2019 yılındayız. 102 yıldır Filistin toprakları işgal altındadır. Bu sebeple şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Filistin 4. fatihini bekliyor. Ama bu fethi gerçekleştirecek yiğitler öncelikle yüreklerinde Filistin davasını öldürmemeleri gerekiyor. Bir dava ruhlarımızda ve benliklerimizde o davayı bitirdiğimiz zaman ölür. Bu sebeple sadece Filistin’de oturan Filistinli kardeşlerimiz değil, İslam dünyasının dört bir tarafında, nerede olursa olsun Filistin davasıyla yatıp kalkan, Filistin davasını gönüllerine nakşeden gençlik gerekiyor. İşte bu gençliğin bir nişanesi olarak sizleri karşımda görüyorum, hepinize teşekkür ediyorum.



“Adının Müslüman olması, adının Filistinli olması, adının Türk, Kürt, Arap olması bir şey değiştirmiyor; içimizden hainler devşiriyorlar” diyen Güven sözlerine şöyle devam etti: “Unutmayalım, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenlerin en çok gidip geldikleri yer Birleşik Arap Emirlikleri idi. Birleşik Arap Emirliklerinde görüştükleri kimse bir Filistinli idi: Muhammed Dalhan. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İçimizden hainler devşiriyorlar. Açık yüreklilikle söylememiz gerekiyor. İhanetlere karşı koyabilmenin yolu başta Filistinli kardeşlerimizin FKÖ ve HAMAS olarak ayrılmamasında yatıyor. Şu salonda hem FKÖ’ye, hem de HAMAS’a ya da diğer İslami gruplara, en geniş anlamıyla Filistin davasını savunan bütün gruplara mensup olan kardeşlerimizin oluğuna inanıyorum. Bizler öncelikle birliği ve beraberliği kendi içimizde sağlayacağız. Sonra da İslam ülkeleri birbirlerine el verecekler ve bu şekilde birbirimize güç sağlayıp yükseleceğiz. Ama öncelikle kendi aramızda birlik ve beraberliğimiz olacak.”



Filistin’in sadece Filistinlilerin olmadığını, Filistin’in Müslümanların olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güven, “Eğer biz İslam davasını yitiriyorsak, Filistin diye de bir davamız yok demektir. Onun için dünyanın neresinden olursa olsun başta siz Filistinli kardeşlerim, sonra da Filistin davasına gönül veren kardeşlerim önce İslam davasına gönül vermeliler. Çünkü bizleri bir araya getiren ve bizlere Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı kutsal kılan Rabbimiz’dir. Rabbimiz’in davasına hizmet etmiyorsak Filistin davasına da hizmet etmiyoruz demektir. Biz, İslam davasını yitirdiğimiz an Filistin davasını da yitirmiş oluruz. Bu sebeple her bir bireyin Filistin davasından bahsederken İslam davasına sahip çıkması gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay konuşmasında, “Üniversitemizde toplam 64 Filistinli öğrenciye eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerin 11´i kadın, 53´ü erkektir. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak üniversitemizde, tıp ve mühendislik eğitimi almaktadır. Bizler özellikle lisansüstü ve doktora programında Filistinli öğrenci sayımızın artmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi Erciyes Üniversitesi Türkiye´nin 10 araştırma üniversitesi içerisinde yer almayı başarmış Anadolu´dan tek üniversitedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Filistin tanıtım videosu gösterimi sunuldu ve öğrenciler geleneksel kültür şöleni etkinliklerini sundu. Etkinlik plaket takdiminin ardından sona erdi.

