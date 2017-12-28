Güvenlik görevlisi "Karma Resim Sergisi" açtı

Asıl işi güvenlik olan, ortaokul mezunu Ali İhsan Güneş, ilk resim sergisini açtı. Atatürk Evi’nde açılan sergide konuşan Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş , “Özellikle ilimizde yaşayan sanatçılarımızın çalışmalarını değerlendirmek için zaman zaman sergi açıyoruz. Amacımız burada isimsiz kahramanları öne çıkarmak. Ali ihsan kardeşimiz çok güzel çalışmalar yapmış. Organize sanayide çalışıyor. Kendisine ve eşine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Evinde kendi imkanları ile bir atölye ortamı oluşturan Ali İhsan Güneş, ortaokulu dışarıdan bitirdiğini ve resim yapmak için herhangi bir eğitim almadığını söyledi.

Resim yapmayı hayatının bir parçası olarak tanımlayan Güneş, resimlerini genelde işten çıktıktan sonraki saatlerde yaptığını ifade etti. Zaman kısıtlılığına rağmen resim yapmaktan kendini alıkoyamadığını belirten genç Güneş, “İlkokuldayken karakalem tekniğiyle başladım, sonradan yağlıboyaya merak sardım. Şu anda yağlıboya ve yağlıboya kuru fırça tekniğini kullanıyorum. Bu malzemeler çok masraflı. Mesela tuvaller falan pahalı ama tuvalleri de kendim yapıyorum” dedi.

30’un üzerinde çalışmanın yer aldığı sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.

Haber-Foto: M. Furkan Şahin-Metin Yiğit

