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Güvercin sevenler bu mezatta buluşuyor

Güvercin ve kanatlı hayvan severler, Kayseri'de düzenlenen kuş mezatına büyük ilgi gösteriyor.

Güvercin sevenler bu mezatta buluşuyor

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen kuş mezatı, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'deki çevre illerde bulunan kanatlı hayvan severlerin buluşma noktası oldu. Her hafta düzenlenen kuş mezatında kafesin içinde sergilenen kuşlar açık artırma ile satışa sunuluyor.



Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği üyesi Menderes Yargı, "Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği üyesiyim. Yaklaşık 5 yıldır burada kuş mezatı düzenleniyor. Hem Kayseri içinden hem de Kayseri dışından yani Kırşehir, Nevşehir ve Niğde gibi illerden arkadaşlar kuşlarını getiriyor. Herkesin damızlık kuşlarını buradan temin ediyoruz, her yerden geliyorlar" dedi. 


İHA

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