Hac ön kayıt başvuruları PTT'den yapılabilecek İlk defa 2017 yılında Hac başvurusu yapacak adaylar Hac ön ödeme kayıt, Hac kesin kayıt ve Umre tahsilat işlemlerini PTT şubelerinden gerçekleştirebilecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumlarla yaptığı işbirliklerine bir yenisi ekledi. PTT A.Ş., kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının kayıt ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için PTT şubelerinden hizmet vermeye başladı. Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 42 ilçe, 1048 belde, 99 kasaba, 220 köy, 162 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 1563 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacı adayları Türkiye'nin her yerinden, evlerine en yakın mesafedeki PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

PTT A.Ş. ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında PTT şubelerinden Hac ön ödeme kayıt, Hac kesin kayıt ve Umre tahsilat işlemleri yapılabilecek. İlk defa 2017 yılında Hac başvurusu yapacak adaylar ön kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş 20 Türk Lirası tutarındaki ücreti ödeyecek. Hacı adaylarından bunun dışında herhangi bir ek ücret tahsil edilmeyecek.

Hacı adayları, Türkiye'deki bütün PTT şubelerinden 6 Ocak 2017 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kurumsal Haber

