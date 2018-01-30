Hacılar’da kentsel dönüşüm kuraları çekildi

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura törenine Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan, Meclis Üyeleri ile hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, 2017 yılı Ağustos ayında temelini attıkları 200 konut inşaatının yedinci kat seviyesine geldiğini belirtti.

Başkan Ekici sözlerini şöyle sürdürdü;

“130 dönümlük alan içerisinde 2023 yılına kadar bin 101 daire üretilecek olup bu dairelerden 388 adetini satışa sunduk. Türkiye’de bir ilk olan, hem vade farksız hem de ara ödemesiz olarak siz değerli vatandaşlarımızı ucuza konut sahibi yapmak amacıyla 15 Kasım 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında talep toplama organizasyonunu gerçekleştirdik. Organizasyon sonrası konutlardan almayı talep eden ve başvuruları incelenen vatandaşlarımız için 318 adet konutun başvurusunun uygunluğu kabul edilmiştir. Bugün, Kayseri Birinci Noter Baş Kâtibi Mesut Yıldırım tarafından 318 adet başvuru sahibinin kat ve cephesi belirlenecektir. Şimdiden, havası temiz, doğası güzel, insanı mert olan Hacılar’da modern, konforlu ve yaşanabilir konutlardan ev sahibi olacak vatandaşlarımıza kura organizasyonunun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim”

Kentsel Tasarım Müdürü Ersel Elcuman ise gerçekleştirilen kura organizasyonu hakkında bilgi verdi. Elcuman, “Kat ve cephesi belirlenen vatandaşlarımız 23 Şubat tarihine kadar sözleşmelerini imzalayacaklar ve ödeme planına göre de peşinatlarını 30 Mart 2018 tarihine kadar ilgili hesap numarasına yatıracaklardır. Vatandaşlarımız konu hakkında her türlü bilgiyi, kentsel dönüşüm ofisinden veya 442 20 44 nolu telefondan alabilirler” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışa sunulan 318 adet konutun kat ve cephe kurası, Kayseri Birinci Noter Başkâtibi Mesut Yıldırım nezaretinde gerçekleştirildi.

Kurum Haberi



