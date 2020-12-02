HAFTADA 10 UÇAK, ERCİYES İÇİN KAYSERİ’YE İNECEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Bir aksilik olmazsa, bir sürpriz yaşamazsak, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek. 10 uçak ile yurt dışından yabancı turist gelecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, yeni kış sezonu öncesi Erciyes Kayak Merkezi’ndeki son durumu ve alınan Pandemi tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ESKİ SOVYET ÜLKELERİ ROTAYI ERCİYES’E ÇEVİRDİ

Yaklaşık 9 aydır dünya gündeminin Pandemi ile sarsılmış durumda olduğunu ve tüm dünyanın bu melun hastalıkla nasıl mücadele edileceği konusunda çok ciddi bir imtihan verdiğini ve çok yoğun çalışmalar yapıldığını söyleyen Cıngı, “Biz de Erciyes Kayak Merkezi olarak bu sene çok iyi ve yoğun bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Pandemi sebebiyle özellikle Alp ülkelerine gidemeyecek, hava sahasının sınırlandırılması, seyahat engelleri gibi tedbirler kapsamında bu ülkeleri ziyaret edemeyecek olan eski Sovyetler pazarı çok yoğun bir ilgiyle Erciyes’e geldi. Yaz boyu biz çok operatör ve acenteyle toplantılar yaptık. Bu gelen misafirlerimiz şehir merkezimizdeki ve Erciyes’teki otellerden rezervasyonlarını yaptılar” diye konuştu.

O ÜLKELERİN ULUSLARARASI HAVA YOLLARI DA KAYSERİ’YE DİREKT TARİFELİ SEFERLER DE BAŞLATTI

Başkan Dr. Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yurt dışından yabancı turistlerin gelmeye başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir aksilik olmazsa, bir sürpriz yaşamazsak, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek. 10 uçak ile yurt dışından yabancı turist gelecek. Bunların çoğu charter dediğimiz kiralık uçaklardır. Bunun yanında da Kiev’den, Odesa’dan, Moskova’dan Kayseri’ye tarifeli uçaklarda konuldu. Yani bir Kayserili vatandaşımız biletini alıp, direk uçuşla Moskova’ya veya Kiev’e, Odesa’ya gidebilecek. Bu gelişmeler şehrimiz açısından çok önemli kilometre taşlarıdır. Bu gelişim de tamamen Erciyes Turizm Merkezi’nin sayesinde kaydedilen gelişmelerdir. Siz de yakından takip ediyorsunuz, Erciyes A.Ş., 2012 kışında operasyona başladıktan itibaren yurt içinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken, yurt dışını ihmal etmedi. Dünyanın bir çok yerine ulaştık, fuarlara katıldık, özellikle eski Sovyetler ülkeleri Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerde yoğun pazarlama faaliyetleri yaptık. Oradaki partnerler ile 2017 yılından itibaren Erciyes’e charter seferler ile yabancı turist getirmeyi de başardık. Bu artış ve Erciyes’e olan ilgi, alaka sayesinde artık o ülkelerin uluslararası hava yolları da direkt tarifeli seferlerle Kayseri’ye misafir getirmeye başladılar. Bu sene önemli bir gelişme olarak kaydedildi.”

TÜM İŞLETMELERE GÜVENLİ İŞ SERTİFİKASI ALDIRILDI

Gelecek misafirlerin birinci derece endişelerinin kovid pandemisi olduğunu hatırlatan Cıngı, “Burada hem yerli, hem de yabancı misafirlerimizi mutlu edecek, kendilerini güvenli ortamda hissedecekleri Pandemi tedbirleri aldık. Yaz boyunca çok şükür devletimizin ön gördüğü, hükümetimizin kararları çerçevesinde Erciyes’te Pandemi ile mücadelede tedbirlerimizi aldık. Tabi bizim sadece kayak merkezini güvenli kılmamız yetmeyecek, çünkü gelen misafirler hem restoranlarda, kafelerde vakit geçirecekler, hem kayak kiralama dükkanlarından kayak kiralayıp, alışveriş yapacaklar. Dolayısıyla sosyal alan olduğu için, dağda bulunan bütün işletmelerimizin güvenlik sertifikası almasına liderlik ettik. Defalarca toplantılar yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma Dairesi başkanlığında, liderliğinde işletmelerimizin tamamına da güvenli işletme sertifikasını da aldırdık. Zaten otellerimiz turizm bakanlığımızın uygulamış olduğu müeyyideler kapsamında güvenli turizm belgelerini aldılar” ifadelerini kullandı.

Cıngı, kısa süre içerisinde yeni müjdeler vereceklerini söyleyerek, “Erciyes’te 360 derece güvenli ortam oluşturmak için hemen hemen çalışmalarımız neticelenmiş durumda. Uluslararası Standart Firmaları’ndan da Erciyes’in güvenli bir kayak merkezi olduğuna dair tescil edecek belgelerle müracaat ettik, kısa sürede sonuçlanacağını ve inşallah kısa sürede sizlere müjdeler veririz” dedi.

KOVİD 19 GÖZLEM ODASI OLUŞTURULDU

Daha sonra Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu Erciyes Kayak Merkezi’nde alınan Pandemi tedbirlerine ilişkin sunum yaptı. Kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes’in, Kovid-19 ile mücadele sürecinde tüm önlemlerini alarak kayak severlere güvenli, sağlıklı tatil imkânı sunacağını söyleyen Akşehirlioğlu, şunları söyledi: “Son teknoloji tesisler, ulaşım imkânları, uluslararası standartlarda pistler, modern sosyal ve konaklama tesisleri ile Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyon ön plana çıkıyor. Mart’tan itibaren gondollarımız, teleferiklerimiz dezenfekte edildi. Ateş ölçümleri, kontrolleri yapılıyor, o tarihten itibaren maske zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gondollarımızda doğal havalandırma sağlıyoruz, gelen misafirlerimiz biniş ve inişler ayrımlı olduğu için el dezenfektanları, uyarıcı ikazlar yerleştirildi, her gondoldan inen misafirlerimizden sonra dezenfekte işlemi yapılıyor. Kovid 19 gözlem odası oluşturduk, herhangi bir şüpheli durumda bu odaya alıyor ve sağlık ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz.”

O BELGELERLE TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KAYAK MERKEZİ

Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan tüm çalışmalar kayak severlerin güvenli kış tatili geçirebilmelerini gösteriyor. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Standardlar Organizasyonu (ISO) Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQNet’i almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkezi unvanını taşıyor.