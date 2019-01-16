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Hakkari değil Kayseri

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasında çekilen fotoğraf, 'Hakkari değil Kayseri' dedirtti.

Hakkari değil Kayseri

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde ve Nevşehir yolları trafiğe kapatıldı.
Trafiğe kapanan yollarda ise ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına ağırlık verdi. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevki'inde çekilen bir fotoğraf, kış mevsiminde yağan karın yüksekliği ile dikkat çeken Hakkari'deki görüntüleri aratmadı. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarında yaklaşık 3.5 metre yüksekliğe ulaşan kar kalındığı görenlere, 'Hakkari değil Kayseri' dedirtti.

İHA

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Recep 2 hafta önce

Hay MaşAllah bereket yağmış

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Onur 2 hafta önce

Kayseri Sarıza bağla çavdar köylüyüm

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