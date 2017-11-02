Hakkari'den acı haber: 8 şehit

Son dakika haberlere göre, bu sabaha karşı Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Çatışmada 5 terörist de öldürüldü. Bölgede helikopter desteğinde kapsamlı operasyona başlandı. Bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.



TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.'



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'tan Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada şehitler verdik. Milletimizin başı sağolsun! Ülkemizin huzuruna göz diken en son teröristi temizleyene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terörün kökünü kazıyacağız!" dedi.