Haklarını hatırlattılar, taleplerini dillendirdiler

Sivas Caddesi AVM önünde toplanan kadın dernekleri ellerinde dövizler bulunurken ve sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınlar, ellerinde ‘Kadına şiddete son’, ‘eşit işe eşit ücret’, ‘kadın cinayetleri politiktir’, ‘ocakta zıkkımın kökü, sokakta isyan var’, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ yazılı dövizler taşırken; ‘dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa’, ‘ücretsiz kreş istiyoruz’ ve ‘kadın, yaşam, özgürlük’ sloganları atıldı.
Kadınların, Atatürk Anıtı’nın olduğu büyük meydanın yerine Cumhuriyet Meydanı Polis Noktası tarafına yürüdükleri de dikkat çekti. Meydanda yerini alan kadın dernek ve sivil toplum kuruluşları yeniden sloganlar attı. Daha sonra tüm kadınlar, taleplerini meydandan haykırdı. Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu yaptığı konuşmada, “Kamu hizmetleri istiyoruz, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi ve mağduriyetin etkilerinin azaltılması açısından yaygın, ulaşılabilir ve mağdurun korunmasını ve güçlendirmesini sağlayacak merkezler açılmasını talep ediyoruz” dedi.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu da, “6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Çocuklarımız için evlenme yaşının 18 olarak korunmasını ve 18 yaş öncesi hakim veli emri ile olanak sağlayan kanun maddesinin düzenlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarı, kadına şiddet, taciz ve tecavüz suçlarında indirim istemiyoruz, önlem alınmalı” diye konuştu. Diğer kadın dernekleri ve STK temsilcileri de birer konuşma yaptı.
Kadın cinayetine kurban giden kadınlar da anılırken, kadınlar eylemin ardından olaysız dağıldı.
Kadınların, Atatürk Anıtı’nın olduğu büyük meydanın yerine Cumhuriyet Meydanı Polis Noktası tarafına yürüdükleri de dikkat çekti. Meydanda yerini alan kadın dernek ve sivil toplum kuruluşları yeniden sloganlar attı. Daha sonra tüm kadınlar, taleplerini meydandan haykırdı. Kayseri Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu yaptığı konuşmada, “Kamu hizmetleri istiyoruz, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi ve mağduriyetin etkilerinin azaltılması açısından yaygın, ulaşılabilir ve mağdurun korunmasını ve güçlendirmesini sağlayacak merkezler açılmasını talep ediyoruz” dedi.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu da, “6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Çocuklarımız için evlenme yaşının 18 olarak korunmasını ve 18 yaş öncesi hakim veli emri ile olanak sağlayan kanun maddesinin düzenlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarı, kadına şiddet, taciz ve tecavüz suçlarında indirim istemiyoruz, önlem alınmalı” diye konuştu. Diğer kadın dernekleri ve STK temsilcileri de birer konuşma yaptı.
Kadın cinayetine kurban giden kadınlar da anılırken, kadınlar eylemin ardından olaysız dağıldı.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı