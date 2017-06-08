Halk Aşıkları Şenliği "evlere şenlik" bitti

Erzurum ve Karslı aşıkların "atışma" yaptıkları sırada aşıkların taraftarları ve hemşehrileri arasında başlayan sözlü sataşma önce tartışmaya daha sonra da kavgaya dönüştü. Kavgada beş seyirci ile bir halk aşığı hafif şekilde yaralanırken, yedi adet saz da kafalarda parçalanarak kırıldı.

Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından ilgiyle izlenen aşıklar atışmasını önce aşıklar tartışmasına daha sonra seyirci sataşmasına ve kapışmasına, gecenin geç vakitlerinde de polis yatıştırmasına dönüştüren olay, Erzurumlu Aşık Kıtlama ile Karslı Aşık Karsambaç'ın sahne almalarıyla başladı.Atışma esnasında Karslı Karsambaç Aşık Kıtlama'yı "yıpratayım" derken Erzurumluların "kıtlama" geleneğiyle alay edince "dadaş" kökenli seyirciler Karsambaç'a laf attılar. Karslılar da aşıklarını savunmaya geçince ortalık birden savaş alanına dönüştü. Sazların kafalarda kırıldığı kavgada yaralananlar Kağızman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.Öte yandan aynı şölende "dudakdeğmez" (lebdeğmez) dalında yarışan genç ve acemi bir aşık ise söylenmemesi gereken b, f, m, p, v harflerini yanlışlıkla kullanınca dudağına koyduğu iğne saplandı. Acemi aşığın durumunun iyi olduğu ancak bir süreliğine halk karşısına çıkamayacağı zira konuşmasının peltekleştiği öğrenildi.