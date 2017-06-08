Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk Aşıkları Şenliği "evlere şenlik" bitti

Kars'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen 88. Geleneksel Altın Saz Halk Aşıkları Şenliği "evlere şenlik" halde bitti.

Halk Aşıkları Şenliği "evlere şenlik" bitti

Erzurum ve Karslı aşıkların "atışma" yaptıkları sırada aşıkların taraftarları ve hemşehrileri arasında başlayan sözlü sataşma önce tartışmaya daha sonra da kavgaya dönüştü. Kavgada beş seyirci ile bir halk aşığı hafif şekilde yaralanırken, yedi adet saz da kafalarda parçalanarak kırıldı.

Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından ilgiyle izlenen aşıklar atışmasını önce aşıklar tartışmasına daha sonra seyirci sataşmasına ve kapışmasına, gecenin geç vakitlerinde de polis yatıştırmasına dönüştüren olay, Erzurumlu Aşık Kıtlama ile Karslı Aşık Karsambaç'ın sahne almalarıyla başladı.

Atışma esnasında Karslı Karsambaç Aşık Kıtlama'yı "yıpratayım" derken Erzurumluların "kıtlama" geleneğiyle alay edince "dadaş" kökenli seyirciler Karsambaç'a laf attılar. Karslılar da aşıklarını savunmaya geçince ortalık birden savaş alanına dönüştü. Sazların kafalarda kırıldığı kavgada yaralananlar Kağızman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 

Acemi aşık da kendini yaraladı
Öte yandan aynı şölende "dudakdeğmez" (lebdeğmez) dalında yarışan genç ve acemi bir aşık ise söylenmemesi gereken b, f, m, p, v harflerini yanlışlıkla kullanınca dudağına koyduğu iğne saplandı. Acemi aşığın durumunun iyi olduğu ancak bir süreliğine halk karşısına çıkamayacağı zira konuşmasının peltekleştiği öğrenildi.  
Rıfat Yörük/ASPARAGAS HABER
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
AşıkAtışma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.