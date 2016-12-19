Hamile kadının yardımına kar motoruyla koştular Muş'ta doğum sancıları artan kadın, kar motoruyla bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş'un merkeze bağlı Karlıdere köyü Demler mezrasında ikamet eden 24 yaşındaki Ayşe Nergiz'in doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Yolların kapalı olması nedeniyle destek alınan AFAD Müdürlüğü, bölgeye 2 arazi tipi araç ve 2 kar motoru yönlendirdi. Yolun açık olduğu bölgeye kadar araçlarla giden AFAD ve sağlık ekipleri, kapalı olan 3 kilometrelik yolu da kar motoruyla gitmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede kar motoruyla yolu ancak 2 saatte kat eden ekipler, hasta kadına ulaştı. Burada doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayşe Nergiz'i kar motoruna bağlı sedyeye koyan ekip, ambulansın bulunduğu bölgeye hareket etti.

Ekiplerle hareket eden hasta yakınları, kar motorunun kara saplandığı yerlerde ekiplere yardım etti. Yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırılan hamile kadın, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlıdere Köyü Muhtarı Ferzende Demir, yaptığı açıklamada, mezra yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu söyledi.

Demir, "Köyümüzün Demler mezrasında doğum hastası vardı. Yollarımız kapalı olduğu için AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar da Şimdi gidip hastayı getirdi. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

AA

