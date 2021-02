Hamilelik Ve Lohusalık Döneminde Şıklık

Kadınlar için şık ve estetik görünmek önemidir. Ancak hayatın değişen temposuna uyum sağlamak zorunda olan kadınlar bazı zamanlarda estetik görünümlerini geri plana atabiliyor. Özellikle hamilelik ve doğum sonrası dönemlerde vücutları yorgun olan kadınlar şıklıklarını erteleme durumunda kalabilirler. Ama artık modern ve şık lohusa pijama sayesinde hayatınızın her döneminde şıklığı yakalayabilirsiniz. Aslında herkesin geride bıraktığı detaylardan biri ev giyimidir. Kadınlar sadece dışarıdakiler için değil, kendileri için de şık ve estetik olmak isterler. İşte tam da bu gibi durumlar düşünülerek binlerce farklı modelde hamile ve lohusa ev giyim ürünleri kadınların beğenisine sunulmaktadır. Siz sadece kendi tarzınızı belirleyip, nasıl görünmek istediğinize karar vermelisiniz. Bu yönde yapacağınız pijama ve gecelik çeşitleri ile hayatınızın tüm dönemlerinde olduğunuz gibi hamilelik döneminde de son derece naif ve etkili bir güzelliğe sahip olabilirsiniz.Hamilelik döneminde şık olmak için ilk olarak tasarımına özen gösterilmiş gecelik ve pijama tercihlerinde bulunmanız gerekiyor. Sizler için tasarlanan ve görselliği ile kendine hayran bırakan birkaç pijama, gecelik ve aksesuar eşitlerine bakacak olursak;; bu modeller içinde penye kumaştan, pazen kumaşlardan ve saten kumaşlardan gecelik modelleri mevcuttur. İster düz modelleri tercih edebilir isterseniz de daha detaylı modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle zarif bir görünüme sahip olmak isterseniz, güpürlü ve dantelli saten kumaş tasarımlarını seçmeniz tavsiye edilir. Bu tür ürünlerde kumaşın türü kadar kalitesi de önemlidir. Çünkü şık bir görünüm için ilk olarak kumaşın kalitesi iyi olmalıdır. Aksi takdirde ürünler ne kadar güzel tasarlanırsa tasarlansın hoş durmayacaktır. Saten ve klasik modellerin yanında vücudu rahat ettirecek bir diğer kumaş türü de kesinlikle pamuklu ürünlerdir. Rengarenk ve cıvıl cıvıl desenleri ile genç anne adaylarının ve annelerin gözdesi olmuş tasarımlar arasında yer almaktadır.; şıklığınızın bir diğer yansıması da bu dönemde kullanılacak aksesuarlardır. Daha çok taç ve terlik modelleri göze çarpar. Özellikle kendi saç renginize ve yaşınıza uygun seçeceğiniz lohusa taç çeşitleri ile her daim olduğunuz gibi bu dönemlerde de şık olabilirsiniz. Taç çeşitlerinde öne çıkan detaylar kesinlikle çiçeklerdir. Eğer çiçekleri seviyorsanız, iri güllü modeller ile beraber çıtı pıtı çiçekli modelleri de tercih edebilirsiniz. Ayrıca taç seçimleriniz doğrudan terlik seçimlerinizi de etkiler. Her iki aksesuarı da doğru kombinlemek için modellerin birbiri ile uyumlu ya da aynı olması şarttır. Eğer çiçek modelleri yerine daha zarif model arayışı içindeyseniz, taşlı ve incili aksesuarları da tercih edebilirsiniz. 2021 hamile ve lohusa kreasyonlarında tüylü modeller de göze çarpmaktadır.Hayatınızın en tatlı anlarını resme aktarmak isteyebilirsiniz. Hamilelik döneminde olduğu gibi lohusalık döneminde de çekici resimler istemeniz olası bir durumdur. Eğer bebeğiniz ile beraber, bir kombin oluşturacak olursanız, anne bebek kombinlerini tercih edebilirsiniz. Anne ve bebeklerin giymiş oldukları pijama ve lohusa gecelik modelleri ile daha güzel ve şık fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Kız bebekler anneleri ile uyumlu taç kullanabilir. Erkek bebekler için ise yine annelerinin giymiş olduğu pijama ya da gecelik modellerinin renginde kıyafet tercih edilmelidir. Bu sayede hem fotoğraf çekimleri harika olacaktır hem de bebek mevlidi gibi günler daha özel bir hal alacaktır.Tesettürlü anneler için de çeşitli gecelik ve pijama modelleri mevcuttur. Uzun kollu pijamalar ve bu pijamalar ile uyumlu şal veya yazmaları tercih edebilirsiniz. Özellikle mevlit günlerinde ve fotoğraf çekimlerinde en şık görünmek istediğiniz her anınızda tesettür ürünlerini kolaylıkla tercih edip şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Tesettür lohusa geceliklerinde renk ve model çeşitleri de oldukça fazladır. Yani bebeğinizin cinsiyetine göre renk seçebileceğiniz gibi günün modasını yansıtan ve trend hale gelen tesettür ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Yani hamilelik ve lohusalık döneminde de eski şıklığınızı yakalamanız mümkün olacaktır. Bu ürünlerde sadece estetik görünüm değil, aynı zamanda da rahatlıkta ön plana çıkar. Sizi rahat ettirecek ve uyurken dahi her daim vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olacak ürünleri tercih edebilirsiniz.İhtiyacınız olan yüzlerce ürüne ve yüzlerde lohusa pijama setlerine ulaşmak artık çok kolay alttaki linki tıklayarak en uygun fiyatlı ürünlere erişebilirsiniz. https://www.lohusahamile.com/lohusa-pijama