Hamilelik Ve Lohusalık Döneminde Şıklık Kadınlar için şık ve estetik görünmek önemidir. Ancak hayatın değişen temposuna uyum sağlamak zorunda olan kadınlar bazı zamanlarda estetik görünümlerini geri plana atabiliyor.

02 Şubat 2021 Salı 22:40