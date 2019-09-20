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“Hamsi, bu sene hem bol hem de iri olacak”

Balık sezonunun gelmesiyle birlikte, hamsiyle birlikte birçok balık tezgahlarda yerini almaya başladı.

“Hamsi, bu sene hem bol hem de iri olacak”

Bu sene palamut olmadığı için hamsilerin hem geçen seneye göre iri hem de bol olacağını söyleyen 30 yıllık balıkçı Oktay Yılmaz, vatandaşların kalp sağlığını korumak açısından da omega 3 kaynağı olan hamsi, çupra, levrek, somon ve sardalya türü balıkları haftada 2 kere tüketmelerini tavsiye ettiklerini belirtti.



İlerleyen günlerde fiyatların düşeceğini ve vatandaşların hem uygun fiyatlı hem de kaliteli balık yiyeceğini söyleyen Yılmaz, “Balık sezonuna Eylül’ün 1’i itibari ile başladık. Balıklar da gelmeye başladı ve çok güzel balıklar var bu sene. Palamut olmadığı için de hamsi bol olacak. Arkası çinekop ve sonra da lüfer var. İnşallah bu balıklar da gelecek. Diğer balık çeşitlerimiz de geliyor. Bu sene hamsi bol olur bunun sebebi de palamutun çıkmaması. Palamut’un çıkmadığı sezon hamsi bol olur ve ilerleyen günlerde de fiyatı düşer. Şu an hamsinin kilosunu 25 liraya satıyoruz ve sahil kenarındaki fiyatlarla bizim fiyatlarımız aynıdır. Hamsinin boyutu da geçen seneye göre çok büyük çünkü geçen sene palamut hamsiyi hep yedi ama bu sene İnşallah hamsi hem iri hem de bol olur. Vatandaşlara doktorların tavsiye ettiği gibi, biz de balıkçı olarak tavsiye ediyoruz ve haftada 2 kere balık yemelerini söylüyoruz. Özellikle de hamsi, çupra, levrek, somon ve sardalya yesinler. Bu balıklarda omega 3 olduğu için kalbe iyi gelen balıklardır bunlar” dedi.


 

İHA

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