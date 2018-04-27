HAREKETSİZ YAŞAM ŞEKER HASTALIĞINA SEBEP OLUYOR

Günümüzde fast food tarzı beslenmenin artığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yahya Güngör, “ Yiyeceklere olan ulaşım kolaylığı, düzensiz ve özellikle fast food tarzı beslenme şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1 en çok çocuklarda görülür. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları varlığıyla teşhis edilirler.” dedi.
Özel Melikgazi Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uzm. Dr. Yahya Güngör, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır. Haftada en az 3-4 gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş, yürüme mesafesindeki yerlere giderken araç kullanmamak, yürüyerek gitmek, bilinçsiz diyet yapmamak bazı önlemler olabilir.
Kan şekerinin sürekli yüksek olmasına bağlı olarak ileri dönemde önemli sağlık sorunları gelişebilir: Kalp-damar hastalıkları, Böbrek sorunları, Göz sorunları, körlük, Felç, Ayak yaraları, Duyu kayıpları, Sık enfeksiyonlar, Yara iyileşmesinde gecikme, Cinsel sorunlar
Diyabetin Belirtileri Nelerdir?
Kurum Haberi
Özel Melikgazi Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uzm. Dr. Yahya Güngör, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır. Haftada en az 3-4 gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş, yürüme mesafesindeki yerlere giderken araç kullanmamak, yürüyerek gitmek, bilinçsiz diyet yapmamak bazı önlemler olabilir.
Kan şekerinin sürekli yüksek olmasına bağlı olarak ileri dönemde önemli sağlık sorunları gelişebilir: Kalp-damar hastalıkları, Böbrek sorunları, Göz sorunları, körlük, Felç, Ayak yaraları, Duyu kayıpları, Sık enfeksiyonlar, Yara iyileşmesinde gecikme, Cinsel sorunlar
Diyabetin Belirtileri Nelerdir?
- Susama hissi ve sıvı alımındaki aşırı artış
- Çok ve sık idrara çıkma
- İştah artışı
- Yorgunluk ve halsizlik
- Sık ve aşırı acıkma
- İstem dışı kilo kaybetme
- Bulanık görme
- Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma
Kurum Haberi