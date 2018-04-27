HAREKETSİZ YAŞAM ŞEKER HASTALIĞINA SEBEP OLUYOR

Susama hissi ve sıvı alımındaki aşırı artış

Çok ve sık idrara çıkma

İştah artışı

Yorgunluk ve halsizlik

Sık ve aşırı acıkma

İstem dışı kilo kaybetme

Bulanık görme

Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma

Günümüzde fast food tarzı beslenmenin artığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yahya Güngör, “ Yiyeceklere olan ulaşım kolaylığı, düzensiz ve özellikle fast food tarzı beslenme şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1 en çok çocuklarda görülür. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları varlığıyla teşhis edilirler.” dedi.Özel Melikgazi Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uzm. Dr. Yahya Güngör, yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır. Haftada en az 3-4 gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş, yürüme mesafesindeki yerlere giderken araç kullanmamak, yürüyerek gitmek, bilinçsiz diyet yapmamak bazı önlemler olabilir.Kan şekerinin sürekli yüksek olmasına bağlı olarak ileri dönemde önemli sağlık sorunları gelişebilir: Kalp-damar hastalıkları, Böbrek sorunları, Göz sorunları, körlük, Felç, Ayak yaraları, Duyu kayıpları, Sık enfeksiyonlar, Yara iyileşmesinde gecikme, Cinsel sorunlarDiyabetin Belirtileri Nelerdir?Diyabetli bireylerin beslenme tedavileri; yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite durumuna, sosyo­ekonomik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre diyetisyen tarafından hazırlanır. Yemeklerin miktarı ve cinsi kadar, tüketim zamanları da büyük önem taşır. Önerilen besinlerin zamanında ve önerilen miktarlarda yenilmesi hipo ve hiperglisemiyi önler. Uzun aralıklarla düzensiz yemek yenmesi hipo ve hiperglisemiye yol açar. İdeal öğün aralığı ve miktarı bireysel kan glikoz takibine yardımcı olur. 3 ana, 2-3 ara öğün tüketilmesi uygundur. Kahvaltı mutlaka yapılmalıdır. Bizim klasik kahvaltılarımız tip2 diyabeti engellediği gibi diğer diyabet türleri içinde komplikasyonlara karşı bir kalkan vazifesi gördüğü tespit edilmiştir”