Hasan Ali Kilci Hastaneye Kaldırıldı

Hasan Ali Kilci Kimdir?
İş adamı, bürokrat, spor yöneticisi, siyasetçi, XXV. Dönem Kayseri Milletvekili. 20 Şubat 1951'de Kayseri doğumludur.
Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Kayseri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, DMT (Dünya Ticaret Merkezi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. Ayrıca birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyeliği ve başkanlıklar yapmıştır. Erciyesspor ve Kayserispor Kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev aldı.
Ali Kilci, 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden XXV. Dönem Kayseri Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. (7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015)
Ali Kilci, Kilci Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilciler Grup A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.
İş adamı, bürokrat, spor yöneticisi, siyasetçi, XXV. Dönem Kayseri Milletvekili. 20 Şubat 1951'de Kayseri doğumludur.
Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Kayseri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, DMT (Dünya Ticaret Merkezi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. Ayrıca birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyeliği ve başkanlıklar yapmıştır. Erciyesspor ve Kayserispor Kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev aldı.
Ali Kilci, 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden XXV. Dönem Kayseri Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. (7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015)
Ali Kilci, Kilci Gıda A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilciler Grup A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.
Haber Merkezi