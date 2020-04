Hasene Derneği Kayseri temsilciliği açıldı

Hasene Kayseri Temsilcisi İşadamı İbrahim Saylak, Avrupa Hasene Görevlisi Ömer Benli ve Hasene Kayseri Temsilciliği Tanıtım ve Sekreterya Sorumlusu Mehmet Topuz derneklerinin faaliyetleri hakkında bir dizi açıklama yaptı.

Hasene artık size daha yakın







Hasene Kayseri Temsilcisi İşadamı İbrahim Saylak, derneğin Kayseri’de açılış sürecini şöyle anlattı: “Derneğimiz, geçtiğimiz hafta Kayseri’de İl Temsilciliği açılışını yaptı. Şu an içinde bulunduğumuz kasvetli döneme inat, iyiliği ve güzelliği ulaşabildiğimiz herkesle paylaşma çabasındayız. Kayseri de bizleri temsil edecek olan dostlarımız Ömer Benli ve İbrahim Saylak’a yapacakları işlerde başarılar diliyoruz. Günden güne büyüyen ekibimiz ve gönül bağlarımız sayesinde her geçen gün daha iyiye ve daha güzele doğru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. HASENE Derneği olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde, elimizden geldiğince çok insana dokunabilmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Kayseri İl Temsilciliğimiz'de dahil olmak üzere 3 ilde resmi 15 ilde fahri temsilciliklerimiz aracılığı ile ülkemizin mücadelesine katkıda bulunuyoruz. Yeniden bu zor günlerin de geçeceğini hatırlatır, sağlıcakla kalmanızı dileriz. Açılışımız, devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüzün izin ve denetimi ile gerçekleştirilmiştir. Artık, Kayseri’de de tüm proje ve kampanyalarımızla bize elini uzatan tüm mazlum ve mağdurlarla birlikteyiz.





“Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda, acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anlarda muhtaçlara el uzatıyoruz”



Saylak, acil durumlarda, eğitim alanında ve kurban kampanyası hakkında şunları söyledi: “Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşmak ve mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyinme, barınma gibi temel insani ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla acil yardım çalışmaları yürütüyoruz.

Depremden evleri yıkılan insanların başlarını sokacak prefabrik konutlar; selden, yangından evleri kullanılamaz hâle gelen mağdurlara yaptığımız yardımlar; evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalmış mültecilere ulaştırdığımız gıda yardımları; aşırı soğukların mağdur ettiği muhtaçlara sunulan imkânlar, acil yardım bağlamında yürüttüğümüz kampanyanın birer parçasıdır.

Bu bağlamda 2018 yılı acil yardım başlığında toplamda 10 Tır farklı içeriklerde; gıda kolisi, çocuk ve hijyen paketi, battaniye ve yakacak ihtiyaçları şeklinde gerekli yer ve bölgelere gönderilmiştir.







Yurt dışından gelip Türkiye de farklı üniversitelerde okuyup öğrenci evlerinde kalan öğrencilere gıda desteği ve bu öğrencilerin eğitimine destek olunmaktadır.



Derneğimiz, yürüttüğü kurban kampanyasıyla Türkiye genelinde binlerce mazlum ve mağdura ulaşmaktadır. Bu kampanya aracılığıyla her sene binlerce kurban hissesini Türkiye’nin farklı bölgelerine götürüyoruz. Yürüttüğümüz kampanyaya ibadet bilinci ile verilen bağışlar, ibadet şuuru ve sorumluluğu içerisinde yerlerine ulaştırılmaktadır. Bu kampanya aracılığıyla farklı renk ve dilde, farklı zorluklar içerisinde yaşayan mağdur ve mazlum insanların sevincine vesile oluyoruz. Kurban Kampanyası ile aynı zamanda insanlar birbirlerine yakınlaşıyor; varlık sahibi insanlar ihtiyaç sahibi insanların umudu oluyor. Kurban Kampanyası, kurban ibadetlerini vekâleten mazlum ve mağdur için yerine getirmek isteyenler için bir imkâna dönüşüyor.

Bizlere emanet edilen kurban bağışlarını hakkıyla yerine ulaştırmak için büyük hassasiyetle hareket ediyoruz. Bundan dolayı kesim yapacağımız illere gözlemciler gönderiyoruz. Kesimleri gerçekleştirmek için gittiğimiz illerde hayvanların alımı ve kontrolü ve nakliyatını takip eden gözlemcilerimiz, bölgenin en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaşıyor ve dağıtımları gerçekleştiriyor. Bu çalışma ile mazlum ve mağdurun dualarına vesile oluyoruz.

Kuruluşumuz itibari ile 2018-2019 yıllarında 10.000 den fazla kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Adak, akika ve şükür kurbanlarınız için bağışlanan her bir yardımla aldığımız kurbanlıkları, belli periyotlarla temsilciliklerimizin olduğu illerde keserek ihtiyaç sahibi kimselere, yetim ve öksüzlere, yurtlarda okuyan öğrencilere ulaştırıyoruz. Bağışlanan adak (akika ya da şükür) kurbanlarının kesimlerini toplu olarak gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de kişi başına düşen et tüketim miktarı ise %10-15 arası değişmektedir.



Avrupa Hasene Görevlisi Ömer Benli de derneğin gerçekleştirdiği diğer faaliyetlere şöyle değindi: “Engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri inceleyip bütçemiz doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaktayız.



İnsan vücudunun üçte ikisini oluşturan su yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Her insanın temiz suya ulaşması ve kullanması doğal bir haktır. Dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamıyor. Sağlıksız su kullanımı sebebiyle yılda milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının oluşturmuş olduğu çamurlu su ya da dere ve gölet gibi temiz olmayan su birikintileri oluyor. Uzun mesafeler kat ederek evlerine su taşımak zorunda kalan çocuklar en temel hak olan eğitim hakkından yararlanamıyor.

Su Kuyusu Projesi ile suya ulaşımın mümkün olmadığı ya da istifade edilen suyun temiz olmadığı bölgelerde, bilhassa Afrika ülkelerinde, su kuyuları açarak mağdur insanların istifadesine sunmayı, yapılan su kuyularından akan suyun israf olmaması için tasarladığımız su yalaklarından da hayvanlar istifade etmesini, açtırılan su kuyularına isim olarak bağışçılarımızın belirledikleri ismi vermeyi, böylece açılan su kuyusu hayırseverimiz için bir sadaka-i cariye olmasını, açılan her bir su kuyusu kurak bölgelere hayat olmasını, su kuyuları için hazırlanan, kuyunun fotoğraflarını ve bilgilerini ihtiva eden dosyalarımızı bağışçılarımıza göndermeyi hedefliyor çalışmalara devam ediyoruz.



Yetim projesi; savaş, doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik sebeplerle annesini, babasını veyahut her ikisini de kaybetmiş, kendisine sahip çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olma kapsamında düşünülmüş bir projedir “Yetimi yetim bırakma” sloganı çerçevesinde yürüttüğümüz bu projeyle yetimlere sahipsiz olmadıklarını ve onları koruyup kolladığımızı hissettirmek istiyoruz.

“Allah’a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini, yoksula, yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar.” (İnsan 8)

“Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar”. (Tirmizî, Birr 14.)

2019 itibari ile Antalya valiliği ile yetim süreci için protokol imzalanmış olup bu sürece destek olmayı arzulayan her gönüllüyü desteğe davet ediyoruz.







“Mallarınızı zekât vermek suretiyle temizleyiniz.” (Hadîs-i şerif)

Zekât; toplumu maddi anlamda inşa eden mal ile ifa edilen ibadetlerin temelini oluşturur. İnsanlara helal kazanma ilkesini kazandıran bir ibadet olduğu için erdemli ve ahlaklı bir ticari hayatın temel prensiplerinin mayasıdır. Zekât ibadetini ifa eden Müslüman şahıs ve müesseseler; haksız kazanç elde edecek işlerden uzak dururlar, insan emeğini istismar etmezler, ekonomik hayata manevi sorumluluk yükler… Zekât; para ve malın adil dağıtım aracıdır, zengin ve fakir arasındaki sevgi bağını güçlendirir, toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına katkı sağlar.



“O müminlerin mallarından zekât al ki; onunla kendilerini günahlarından arındırmış ve mallarını bereketlendirmiş olursun. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir.”

(Tevbe suresi, 9:103)

Sadaka, Allah’ın rızasını kazanmanın, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmenin yoludur.

Sadaka, Allah rızası için fakirlere, muhtaç kimselere, karşılıksız olarak verilen şey; yapılan yardım, her türlü iyilik; Allah yolunda yapılan harcamadır.(1)



bir yardım veya iyiliğin sadaka sayılabilmesi için şu üç özelliğin birlikte bulunması gerekmektedir.



1. Allah rızası için yapılmalıdır,



2. Özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır,



3. Karşılıksız olarak yapılmalıdır.



Yüce Rabbimiz; “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, sadaka verip iyilerden olsam! demeden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.” Münafikun 63/10

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rabbleri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” Bakara: 2/262



“Sadaka, belayı önler ve ömrü uzatır.”(35); ”Suyun ateşi söndürdüğü gibi günahların azabını söndürür.” Riyaz’ül Salihin Hadis no 1525”









Kayseri’de neler yapıyorlar?



Hasene Kayseri Temsilciliği Tanıtım ve Sekreterya Sorumlusu Mehmet Topuz da Kayseri’’de yapılan faaliyetleri hakkında şunları ifade etti: “Öncelikle Kayseri de çok yeniyiz, Lakin Tecrübemizle 1 aylık kısa bir zamanda Bin aileye ulaşabilecek çalışmalar yaptık, Allah Nasip ederse Ramazan öncesi Bin aileye yakın Kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ramazan içerisinde Bu aileler dışında tespit ettiğimiz Yetim ve Mağdurlara Nakdi yardım yapılması konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Kayseri Halkımız yardım hususunda çok duyarlı bir halktır. Bundan dolayı Bağışçılarımızın güvenini boşa çıkartmayacağız inşallah. Kayseri’de Yetimlerle ilgili Allah nasip ederse ağırlıklı çalışmalarımız olacak.”