“Hassas Bağırsak sendromu” anlatıldı 

Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Yurci, eczacılara hassas bağırsak sendromunu anlattı. Bağırsağın, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleştiği hayati organ olduğunu belirten Doç. Dr. Alper Yurci, “Bağırsakta ortaya çıkan bu hastalık sonucunda karında ağrı hissi, şişkinlik, gerginlik, kabızlık veya ishal nedeniyle yaşam kalitesi ciddi oranda düşmektedir. Karın ağrısının yeri ve şiddeti olgudan olguya değişmektedir. Genellikle gündüzleri ortaya çıkan karın ağrısı kramp tarzında ya da sızlama şeklindedir.



Bilinen bir yapısal ya da biyokimyasal bozukluk olmamasına rağmen ortaya çıkan bu sorun, kronik bir hastalıktır. Toplumda bu sorun iş gücü kaybına neden olmaktadır. Hastalıkla mücadele edenlerin büyük bir bölümünün stres dönemlerinde şikayetlerin arttığı belirlenmiştir. Yani vakaların yarısı şikayetlerin stres ile başladığını kabul etmektedir” diye konuştu.





Hastaya özgü tedavi uygulanmalı

Doç. Dr. Alper Yurci, hassas bağırsak sendromu vakalarında hastaya özgü tedavi uygulanması gerektiğini ifade ederek, “Her hassas bağırsak sendromu vakasında etkili tek bir ilaç yoktur. Çünkü her hastada belirtiler farklı gerçekleşmektedir. Ağrı, gaz ve şişkinlik durumunda alınması gereken basit önlemler bulunmaktadır. Belirtileri arttıran alkol, kahve ve zararlı yağlardan uzak durulmalı, egzersiz hayat tarzı haline getirilmeli ve rahatlatıcı aktiviteler yapılmalıdır. Kabızlık söz konusuysa lifli gıdalarla beslenilmeli ve alınan sıvı miktarı artırılmalıdır. Tedavide hastanın güveninin kazanılması için gerektiğinde belirtiye yönelik tedaviler uygulanmalı, yeni bulgu çıkmadığı sürece tetkikler tekrarlanmamalıdır” dedi. Seminer sonunda Doç. Dr. Yurci, eczacıların sorularını yanıtladı.

İHA

