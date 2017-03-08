Hastane acil durum eğitimi tamamlandı

Yeni Hastane Afet Planı kılavuzunun tanıtımına ve uygulamasına yönelik olan 3.Hap Eğitimine E.Ü. Tıp Fakültesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Hastanelerin HAP komisyon üyelerinden toplam 21 doktor katıldı. Katılımcılara Afet ve Acil Durum temel kavramları, Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu tanıtımı, Hastanelerde Afet Risklerinin azaltılması, Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastane Müdahale Aşamaları, Acil Müdahale Planı Aktivasyonu, Triaj Alanı, Lojistik ve Malzeme Yönetimi, Acil Servis ve Hastane içi Trafik Akışı, Bilgi Yönetimi ve Formlar, Güvenlik -Emniyet, Psikososyal Destek Faaliyetler, Olaya Özel Planlar ve Tatbikat Hazırlığı gibi konularda neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ın da katıldığı eğitimde, eğitmen Dr. Fatma Hatıraz İlhan, Dr. Pınar Yaman, Dr. Fatih Karahan, Dr. Mükerrem Altuntaş ve Bayram Üner görev aldı.

Eğitim sonunda katılımcılara masa başı tatbikat uygulatılarak, katılım belgeleri verildi.

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