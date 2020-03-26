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“Hayatta kalmak için evde kal Türkiye”

Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel öğrenciler, okul tarafından hazırlanan videoda birbirinden güzel mesajlarla hem Türkiye’ye hem de Kayseri’ye seslenerek ‘evde kal’ çağrısı yaptı. Okullarını çok özlediklerini de belirten özel öğrenciler, “Hayatta kalmak için evde kal Türkiye”, “Benim için evde kal”, “Yaşanacak çok şey, görülecek güzel günler için evde kal Türkiye” gibi farklı ve anlamlı sloganların yer aldığı pankartlarla izleyenlerin içini ısıtırken, eve kalmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitime ara verilmesiyle birlikte öğrenciler de evlerinde kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda özel öğrenciler de evlerinde ailelerin yanında kalarak, okullarının açılmasını bekliyor. Toplamda 167 öğrenci ve idareci olmak üzere 63 öğretmenin yer aldığı, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Okulu’ndaki özel öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan ‘Evde Kal Türkiye’ çağrılarına kendileri de katılarak vatandaşlara seslendi.

Okul tarafından hazırlanan videoda özel öğrenciler, ellerinde anlamlı mesajların yer aldığı pankartlarla birlikte Türkiye’ye ve Kayseri’ye çağrıda bulundu. Hazırlanan videoda kimi özel öğrenciler, “Evde kal Türkiye, ben arkadaşlarımı çok özledim”, “Evde kal Türkiye, çünkü mutlu yaşamak istiyorum”, “Evde kal Türkiye, çünkü okulumu özledim” diyerek anlamlı ve duygusal mesajlar verdiler. Aynı videodaki başka özel öğrenciler ise, “Mutlu bayramlar için evde kal Türkiye”, “Hayatta kalmak için evde kal”, “Gülücükler ile dolu bir dünya için evde kal Türkiye” gibi birbirinden farklı anlamları mesajları içeren pankartlarla izleyenlerin hem içini ısıttı hem de eve kalınması gerektiğini bir kez daha hatırlattılar.
 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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