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“Hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ın Reşadiye Mahallesi’nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii’nde Kayseri’nin hayırseverlerine değindi ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

“Hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazını Talas’ın Reşadiye Mahallesi’nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii’nde kıldı. Camiinin açılışına Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hayırsever Bayram Kılıç ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.



Bayram Kılıç camiinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “2019’un son Cuma gününde Bayram Kılıç ve kardeşlerinin yaptırdığı böyle güzel bir camide Cuma namazını eda etmenin huzurunu yaşıyoruz. Kayseri’yi Kayseri yapan hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz. Cenabı Allah bu güzel hizmetleri yapmayı; Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkma duygusunu elimizden almasın” dedi.
 

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