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Hayvanat Bahçesinde hafta sonu yoğunluğu

Kayseri'de, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, hayvanat bahçesinde keyifli anlar geçirdi.

Hayvanat Bahçesinde hafta sonu yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 180 bin metrekare alana kurulu olan hayvanat bahçesinde 157 türde yaklaşık 2 bin hayvan barınıyor. Kayserililerin uğrak mekanı haline gelen hayvanat bahçesi, hafta sonlarında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Hava sıcaklarının artmasıyla hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile beraber hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşadı. Hayvanat bahçesi sakinlerinden ayı ve maymunlarla ilgilenen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi.



 

İHA

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