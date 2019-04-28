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Hayvanat Bahçesine Ziyaretçi Akını

23 Nisan dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 1 hafta ücretsiz ilan edilince, çocuklar hayvanat bahçesine akın etti.

Hayvanat Bahçesine Ziyaretçi Akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nin 30 Nisan’a kadar çocuklara ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bunun üzerine, son 3 günde 28 bine yakın ziyaretçinin geldiği hayvanat bahçesinde, çocuklar doya doya gezerek hayvanları tanıdılar.



Kış aylarında durgun geçmesine rağmen, 100 bin kişiyi misafir ettiklerini söyleyen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, “Hayvanat bahçemizde, 153 tür ve bin 850’ye yakın hayvan bulunmaktadır. Hayvanlarımız tropikal hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, sürüngenler, ot oburlar, et oburlar ve birçok türde olmak üzere mevcut. Ocak ayından bu güne kadar 100 bin kişiye yakın ziyaretçi girişi yapıldı. Malum sayının da az olma sebebi de, kış aylarına denk gelmesinden dolayı. Fakat 23 Nisan dolayısıyla, Sayın Memduh başkanımız 30 Nisan’a kadar ücretsiz ilan etti hayvanat bahçesini. Bununla beraber son günlerde hayvanat bahçemize talepler arttı. Son 4 günde 28 bine yakın giriş sağlandı. Hayvanat bahçemiz hep yoğun. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz tropikal alandaki hayvanları daha yakından gördükleri için, çocuklarımız çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz de, bu gösterilen ilgiden memnunuz ve herkesi bekliyoruz” dedi.



Özellikle tropikal hayvanların bulunduğu alana, hayvanların daha yakından görülmesi sebebiyle ilgi daha büyük oldu. Velileriyle ve okul olarak öğretmenleriyle hayvanat bahçesini gezmeye gelen çocuklar, eğlenceli zaman geçirdiler ve hep bir ağızdan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.
 

İHA

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