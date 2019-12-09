Hayvanların sesi olan program: Paticikler

İnsanlara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan ‘Paticikler’ programını Ayşe Sağırsoy hazırlayıp sunuyor. Ayşe Sağırsoy, “Hayvanları koruyacak, sevecek ve onları anlatacağız” diyerek içinde hayvan sevgisi olan herkesin Paticikler programında bir araya geleceğinisöylüyor.Paticikler programı her cumartesi günü saat 14:00’te Kent Türk TV’de yayımlanacak.



Öte yandan, İlkokul ve ortaokul öğrencileri için hayvan sevgisi temalı bir hikaye yarışması da düzenleniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Aralık olarak duyurulurken, sonuçlar da 27 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.paticikler.net adresini ziyaret edebilecek.

