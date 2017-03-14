Hem hayatı hem sahneyi paylaşıyorlar

Kayseri’de özel bir hastanede çalışan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile farklı bir hastanede görev yapan eşi dermatoloji uzmanı Sema Karaoğlu, meslektaş olmalarının yanı sıra müzik tutkularıyla da dikkati çekiyor.



Çocukluklarından bu yana müziğe ilgi duyan doktorlar, kentte birlikte halk konseri veriyor. Konserlerde Sinan Karaoğlu saz çalarken, Sema Karaoğlu ise sesiyle eşine eşlik ediyor.

Sema Karaoğlu, 29 yıllık hekim olduğunu, emekliliğin ardından özel bir hastanede görev yapmaya devam ettiğini söyledi.





Müziğe olan tutkusunun hekimliğinden daha eski olduğunu ifade eden Karaoğlu, eşinin de aynı tutkuyu paylaştığını dile getirdi.

Eşiyle 35 yıldır aktif müziğin içinde olduklarını anlatan Sema Karaoğlu, “1988-90 yılları arasında İzmir Radyosu Amatör Türk Halk Müziği sanatçıları arasında çalıştım bir süre. Eşimle tıbbiyenin 1’inci sınıfından beri tanışıyoruz. O yıllardan beri eşim çalar, ben söylerim. O şimdi söylemeye de başladı. Birlikte Türk Halk Müziği yapıyoruz. 3 yıldır da halk konserleri veriyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesinde okurken bir gün eşimin saz çaldığını duydum. Ona eşlik ettim, ben onun sazının sesini o da benim sesimi duydu, böylece müzikle tanıştık.” diye konuştu.







Konserler vererek halkla bir araya geldiklerini ifade eden Karaoğlu, bu yılki konserlerini 14 Mart Tıp Bayramı’nda vereceklerini, tıp öğrencisiyken İstanbul’un işgalini protesto gösterilerini düzenleyen Tıbbiyeli Hikmet’i de burada anacaklarını kaydetti.



Tıp Bayramı’nda birlik ve beraberlik konseri

Yaklaşık 24 yıldır ortopedi uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sinan Karaoğlu da Türkiye’nin değişik kentlerinde ve yurt dışında çalışma imkanı bulduğunu, şu anda da Kayseri’de çalıştığını belirtti.



Özellikle sporcu yaralanmaları alanında çalışma yürüten Karaoğlu, doktor olarak mesleğini zevkle yaptığını, aynı zamanda da ortaokul yıllarından bu yana müzikle uğraştığını anlattı.



Eşinin hem doktor olduğunu hem de müzik sevgisini birlikte paylaştıklarını aktaran Sinan Karaoğlu, şöyle konuştu:

“Müzik bizi birleştirdi. Ben tıbbiyenin 1’inci sınıfında okurken amfide saz çalıyordum. Arkadan güçlü bir ses de bana eşlik etti. Dönüp arkama baktım, o gün eşimle tanıştım. O gün bugün beraber müzik yapıyoruz. Bağlamanın yanı sıra farklı enstrümanlar çalışıyorum. Türk Halk Müziği ile uğraşıyorum, aynı zamanda Türk Sanat Müziği’ne de ilgimiz var.







Bağlama ve bağlama grubundaki çalgıları iyi çalıyorum. Onun dışında kemençe, tulum çalıyorum. Klarnet de zevkle çaldığım bir enstrüman. Hobi olarak sahneye de çıkıyoruz.

Konserlerde halkımızdan ilgi görüyoruz. Hem doktor olmamız hem de müzikle uğraşmamız dolayısıyla Tıp Bayramı’nda konser vereceğiz.



Bu yılki konserimizin adı ‘Doktor Civanım’ olacak. Bu bir Kayseri parçası, Ahmet Gazi Ayhan’a ait. Konserde Urfa’dan, Antep’ten, Karadeniz’den, Malatya’da seçme bir repertuvarımız olacak ve birlik, beraberlik mesajları vereceğiz, çünkü buna çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz.”