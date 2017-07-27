Hepatitten’ korunmaya yönelik öneriler

Armut, “Çocuklarda halsizlik, kusma, karın ağrısı, göz ve idrar renginde sarılık gibi belirtilerle kendini gösterebilen hepatitler, tedavisi ihmal edildiği takdirde karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen tablolara neden olabiliyor. Karaciğer iltihabı olarak da bilinen ve sıklıkla virüslerin neden olduğu hepatitle mücadelede, çocuklara erken yaşlardan itibaren korunma tedbirlerinin öğretilmesi ve kişisel temizlik alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem taşıyor” dedi.



“Hepatit A kötü hijyenik koşullarda yayılıyor”

Armut, “Viral hepatit hastalığının birkaç tipi bulunmaktadır. A ve E tipleri, su ve besin yoluyla bulaşırken; B, C ve D türleri kan, tükürük ve cinsel ilişki yoluyla insandan insana geçmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen hepatit A ise kötü hijyenik koşullarda kolayca bulaşmakta hatta salgınlara neden olmaktadır. Okul çağındaki çocuklara el yıkama ve doğru tuvalet eğitimi verilerek, hepatitten ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmaları sağlanmalıdır. Çocukluk çağında hafif belirtilerle kendini belli eden hepatit A ve E kronikleşmemekte, siroz ve karaciğer kanserine neden olmamaktadır” ifadelerini kullandı.



“Kronik hepatit sinsice ilerliyor”

Uz. Dr. Mustafa Armut, “Hepatit B ve C virüsleri ise uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabilmektedir. Bu virüslerin neden olduğu kronik hepatit hastalığı, son aşamaya kadar kendini belli etmemektedir. Hastalık sinsice ilerlemekte, hastalar hepatite yakalandıklarının farkına genellikle varmamaktadır. Bu durum hem hastalığın tedavi edilmesini engellemekte hem de virüsün insanlar arasında kolayca yayılmasına yol açmaktadır. Öte yandan, hepatit D virüsü sadece hepatit B (HBV) virüsü enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa neden olmaktadır. HBV enfeksiyonu sağlıklı bir erişkinde genellikle kronik hale gelmemektedir. Ancak hepatit B’nin yenidoğanlarda % 90, 7 yaş ve daha küçük çocuklarda ise yüzde 30-40 oranında kronikleşme riski bulunmaktadır. Bunun için yakın akrabalarında sarılık, siroz, karaciğer kanseri olanların ve özellikle hamile kadınların gerekli tarama testlerinden geçirilmesi gerekmektedir” diye konuşru.



“Hastalıkla mücadele için çocuklar aşılanmalı”

HBV enfeksiyonunun kronikleşmeden önlenebildiğini kaydeden Armut, “Bu hastalıkla mücadele etmek için çocukluk çağında ve yeni doğanlara etkili aşıların yapılması gerekmektedir. Hastalık oluşmadan engelleyebilmek için gebelikte rutin HBV taraması yapılması, gerekirse doğumdan sonraki 12-24 saat içinde bebeğe hem HBIG (hepatit B immunglobulini) hem de HBV aşısının yapılması hayati önem taşımaktadır. Özellikle ilköğretim çağında yapılan aşılama ile korunma zinciri tamamlanmış olur. Hepatit A aşısı, çocuklara 18. ay ile 24. ayda ücretsiz uygulanmaktadır. Hepatit B aşısı bebeklere doğumdan hemen sonra, 1.ayın sonunda ve 6.ayın sonunda toplam 3 doz yapılmaktadır” şeklinde konuştu.