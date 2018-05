Her 10 bebekten biri prematüre doğuyor!

Her yıl dünyada 15 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 150 bin bebek hayata gözlerini erken açıyor. Erken doğum yaparak prematüre bebek dünyaya getiren anneler, bu yıl da Mayıs ayının ilk Pazar gününe denk gelen Erken Anneler Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, prematüre doğan bebeklerin doğum anından itibaren bütün gelişim süreçleri boyunca onların ve ailelerinin sesi olabilmek için çalışmalar yapan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay açıklamalarda bulundu.

37'nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin, dünyaya geldikleri ilk andan itibaren özenli bir bakıma alınması gerektiğini ifade eden Okay; prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığının, bebek ölümlerinin başlıca sebepleri arasında olduğunu belirtti. "Dünyadaki bebek ölüm vakalarının yüzde 80'inden fazlası, doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşirken; nedenlerin başında erken doğumun ardından muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar, akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi gibi sebepler geliyor." dedi.

Vaktinden önce doğan bebeklerin, organlarının gelişimini tamamlanmadan dünyaya geldikleri için solunum yolları enfeksiyonları, beslenmede güçlük, enfeksiyonlara yatkınlık gibi sağlık sorunları yaşayabileceğine değinen Okay, "Erken doğan bebeklerin az gelişmiş akciğerlerinin fonksiyonları sınırlı ve bağışıklık sistemleri az gelişmiş olduğu için, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsitiyal virüs (RSV) gibi virüsleri yenmekte daha güçsüz durumdalar ve buvirüslere yakalanma riskini artırabilir. " diye açıkladı.

Anne bebeğine iyi geliyor

"Prematüre doğan bebekler, hayata adapte olmakta biraz zorluk çekebilir ve bu nedenle özel bakıma ihtiyaç duyarlar." diyen Okay, prematüre bebek annelerinin psikolojisinin, bebeğin iyileşme sürecini etkilediğini vurguladı. Okay, "Bebek solunum cihazına bağlı bile olsa, annesiyle buluştuğunda solunumunun daha düzenli hale geldiğini gösteren çalışmalar var. Annelerin bebeklerine iyi geldiğini görüyoruz. Doktorun uygun görmesi durumunda anneyle bebeği buluşturmak, bu süreçte olumlu etki sağlıyor. "Anne iyi olursa bebek de iyi olur" sloganıyla başlattığımız yeni doğan yoğun bakım ziyaretleri projelerimizde, annelere psikolojik destek de sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak takibin, bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Okay; insan faktörünün altını çizerek prematüre bebeklerin yenidoğan uzmanları tarafından takip edilmeleri gerektiğini söyledi.

Kurum Haberi