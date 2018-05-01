Her 100 yetişkinden 7’sinde astım görülüyor

Uzm. Dr. Mustafa Demirel, Astımın tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, “ Ülkemizde yaklaşık her100 erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan 13-15'inde görülmektedir. Her yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen, kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen kronik (müzmin) bir hastalıktır” dedi.

Uzm. Dr. Mustafa Demirel, Astımın Hava yolları, ağız ve burundan başlayıp, nefes borusu ile devam eden bir rahatsızlık olduğunu belirterek, “ Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Krizde hava yollarını saran kaslar kasılır, ödem ve şişlik artar, ilerleyen iltihapla birlikte hava yolu duvarı kalınlaşır. Hava yollarındaki salgı bezlerinden kıvamlı bir mukus (ifrazat-balgam) salınır. Tüm bunlar hava yollarını önemli ölçüde daraltır ve havanın akciğerlere girip çıkması engellenir. Bu durum, artan öksürük, nefes darlığı, hırıltı ile kendini göstermektedir” diye konuştu.

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Demirel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ Öksürük (genellikle kuru, yani balgamsız), nefes darlığı, göğüste baskı hissi ve hırıltılı-hışıltılı solunum gibi belirtiler olur. Belirtiler tekrarlayıcı olup nöbetler halinde gelir. Genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkar. Kendiliğinden veya ilaçlar ile düzelir. Bireye göre değişen bazı nedenler belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Belirtiler mevsimsel değişiklik gösterebilir.

Bireyi hekime götüren belirtiler ve bireye ait tıbbi öykü tanı aşamasının ilk basamağını oluşturur. Öyküde önemli noktalar şu şekilde özetlenebilir:

• Belirtilerin (öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hışıltılı solunum) tekrarlayıcı olması

• Ataklar dışında bireyin kendini iyi hissetmesi

• Belirtilerin özellikle gece veya sabaha karşı olması

• Bireye özgü allerjen ya da iritanlar ile belirtilerin ortaya çıkması

• Egzersiz sonrası öksürük ya da hışıltılı solunum olması

• Soğuk algınlığının “göğsüne iniyor” olması

• Belirtilerin kendiliğinden ya da uygun astım tedavisi ile düzelmesi

• Ailesinde astım veya allerjik hastalık öyküsünün bulunması

Astım hastalığını ortaya çıkarabilecek bir kan tahlili yoktur. Röntgen bulguları genellikle normaldir. Solunum fonksiyonu cihazları ile nefes ölçümleri (ilaçlı-ilaçsız) yapılarak tanı kesinleşebilir veya hastalığın ağırlığı belirlenebilir.” Kurum Haberi



