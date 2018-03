Her darbe bir öncekinin aslı

Moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen’in yaptığı konferansta yıllardır ülkemizin yaşadığı hainliklerden bahseden Şimşirgil “Benim gençlerim tarihini iyi bilmeli, bu milletin evladını, bir tarih bir de din fukarası yaptılar. Bizim milletimize doğru diye çizip, okuttular, aradan yıllar geçmesine rağmen çok geç öğrendik doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu.” dedi.

Türkiye’de neredeyse 10 yılda bir darbe olduğunu söyleyen Şimşirgil; “Geçmişteki olaylara baktığımızda günümüzdekilerin aynı olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletimize yapılmış her darbe öncekilerin benzeri niteliğindedir. Tarihini iyi bilirsen olayları, nedenleri ve sonuçları ile daha iyi anlamış oluruz.” diye konuştu.







Fetö Papa’nın yanındaydı

“1980 darbesinden sonra Fetö ortaya, ılımlı İslam diyerek çıkmaya başladı”, diyen Prof.Dr. Şimşirgil; “80 Darbesinden önce Cumhurbaşkanına hakaret eden insan, 1983 yılından sonra devlet yanlısı, legal bir insan olmaya başladı. Fetö, Papa ile irtibatı sürdürerek Karşılaştırmalı Dinler Tarihini Türkiye’ye getirdi. Amacı dini bozup, ılımlı İslam’ı getirmekti. Bunu da 28 Şubat döneminden itibaren başarmış oldu.” diyerek FETÖ ’ye düşman olan kişilerin bile ona hizmet etmesinin altını çizdi ve ekledi. “Sorgulayan insanları asla sevmezdi ve aralarından barındırmazdı. Zaten 15 Temmuz’da da gördük. Emir Komuta vardı.”



Erdoğan bir dahi

“Recep Tayyip Erdoğan tarihte az bulunan dâhilerden biridir. Erdoğan Bey, onların içindeki insanları mimleye mimleye gitti ve tam zamanında savaşa başladı. Nasıl ki Abdülhamit Han

Rabbinden ve milletinden güç aldı ise Erdoğan’da aynı şekilde milletinden dua aldı ve Rabbine dayandı” diyen Şimşirgil son olarak şunları söyledi; “Türkiye’de ilk defa mahkûm değil hâkim olan bir başkan var. Biz şu an Amerika’ya kafa tutuyoruz. Zaten Amerika Politikasını derin devlet yönetiyor. Ve inanın ki bu savaşı bizler kazanacağız.” (Haber:Tunahan KAYA-Nur Şevval SEVEN)