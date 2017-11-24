Her derde deva: GİLABURU

Türkiye genelinde çok bilinmese de dünya üzerinde müthiş faydaları sebebiyle meyve suyu olarak çokça tüketilir. Gilaburu hem erkeklerin hem de kadınların mahrem dertlerinin dermanına sahiptir. Böbrek hastaları, mayasur, sara gibi sinirsel hastalıklar, kalp rahatsızlıkları da gilaburunun etki alanında. Peki gilaburu meyvesi nasıl toplanır, nasıl tüketilir, çayı var mıdır, hangi hastalıkları iyi gelir faydaları nelerdir. İşte bu ilginç meyve hakkında bilmediklerimiz;

GİLABURU MEYVESİ : Gilaburu meyvesinin tam olarak olgunlaştığı dönem sonbahardır. Sonbaharda olgunluk aşamasını tamamlayan meyve toplanmaya hazırdır. Gilaburu meyvesi bıçak ya da makas kullanılarak saplarıyla hasat edilir. Musluk suyuyla yıkandıktan sonra yaklaşık üç ay boyunca su dolu bir kapta bekletilir. Bu süre sonunda meyveler olgunlaşıp ancak yenilebilecek tada gelir.

GİLABURU SALAMURASI VE ÇAYI : Peki gilaburu nasıl tükelir neleri yapılır? İlk tüketim şekli, salamura içerisinden meyve tanelerini tek tek alarak direkt olarak tüketmektedir. Bu kullanım şekli en kolay ve basit olanıdır. Damak tadınıza bu tüketim metodunun uygun olduğunu düşünüyorsanız, Gilaburu’nuzu kolaylıkla tüketebilirsiniz.

İkinci tüketim şekli ise, Gilaburu meyvesini salamura kavanozundan çıkararak suyunu sıkmaktır. Taneleri tüketmek damak tadınıza uygun değilse, direkt olarak suyunu içmeyi deneyebilirsiniz. Bir diğer tüketim şekli ise, suyu sıkılan meyvenin kabuklarının kaynatılarak çay yapılıp içilmesidir.

Peki gilaburu nerelere faydalıdır hangi hastalıklara iyi gelir. Listenin başında erkeklerin ve kadınların mahrem dertleri var. Erkeklerin prostat, kadınların da adet dönemi sıkıntılarının dermanı gilaburu meyvesidir. Sinirleri yatıştırıcı etkisi olan gilaburu aynı zamanda müthiş bir kas gevşeticidir. İşte faydaları;

Kadın Hastalıklarına faydaları : Kadın hastalıkları denince adet dönemi ağrıları ilk başta gelir. Adet döneminde kasların kasılmasıyla dayanılmaz ağrılar meydana gelmektedir. Gilaburu, bu dönemde kadınların vazgeçilmezidir. Gilaburu, kas gevşetici rahatlatıcı ağrı kesici özellikte olduğundan kadın hastalıkları ve adet dönemi ağrılarını gidermektedir.

Prostat : İlerleyen yaşla beraber ağırlıklı olarak erkeklerde ortaya çıkan prostat rahatsızlığı günlük aktivitelerinizi gerçekleştirirken zorlanmanıza neden olabilir. Gilaburu içerisindeki etkin maddelerin genişletici özelliği sayesinde mesanedeki daralma zamanla azalacaktır. Bu sayede mesanede biriken idrar tek seferde dışarı atılabilir.

Böbreklere ve böbrek taşına faydası : Gilaburu, böbrekler ve üreter sistemi yani boşaltım sistemini temizler. Böbreklerdeki tembelliği yavaş çalışmayı giderir. Böbreklerde üre ve Kreatin gibi zararlı maddeleri tahliye ederek böbreği rahatlatır. Gilaburu, böbreklerde taş oluşumuna engel olur. Böbrek taşlarını eriterek atılımını sağlar. Böbrek ağrısını giderir. Böbrek Yetmezliğine faydaları : Gilaburu böbrek yetmezliğinde idrarın atılmasını böbreklerden tahliye edilmesini sağlayarak hayati fayda sağlar. Gilaburu kullananların idrar çıkarma sorununu çözdükleri kanıtlanmıştır.

İdrar Yollarına faydaları : Gilaburu antiseptiktir, bu özelliğiyle idrar yollarında oluşan iltihapları temizler. İdrar yolları tembelliğini giderir. İdrarı söktürür. İdrarın hızını ve hacmini artırır.

Tansiyon ve Kalp İçin faydaları : Tansiyon ister düşük olsun ister yüksek sağlımız için sorun teşkil eder. Kalp ve damarların sağlıklı olması tansiyon için en önemli şarttır. Kasların kasılması yada daralması kalbimizin kan basıncını yükseltir. Kalbimizin düzensiz çalışmasında da basınç yükselir tansiyon sorunu oluşur. Gilaburu, kasları gevşeterek rahatlama sağlar tansiyona engel olur. Gilaburu da bulunan en önemli besin olan potasyum ve sodyumsa kalbin bir düzen içinde çalışmasını sağlayarak tansiyon sorununa engel olur.

Kas kasılması Kramp :Kas kasılması ve kramplarda en büyük neden kasların yoğun hareket görmesi - zedelenmesi - aynı pozisyonda hareketsiz kalınması - kalsiyum ve potasyum eksikliği sayılır. Gilaburu içeriğindeki valerikasit teskin edici rahatlatıcı etki yapar kaşların gevşemesini sağlar. Gilaburu da bulunan yüksek orandaki potasyum ve kalsiyum kasların ihtiyacını karşılayarak kasılma ve kas ağrılarına engel olur.

Basur - Mayasıl - Hemoroide : Basur günümüzde bir çok insanda, 50 yaş üzeri daha sıklıkla görülüyor. Basur da en büyük neden, kabızlık ve bağırsakların tembel olması gelir. Kabızlık ve tembel bağırsak, idrarın atılımında engel oluşturur ve ıkınma ihtiyacı olur. Ikınmayla birlikte basura yapılan basınç basur hastalığını meydana getirir. Gilaburu, kabızlık giderici etkisiyle, idrarın hacim ve hızını artırır basur hastalığına engel olur.

Epileps Sara Nöbetleri : Epileps sara nöbetleri diye bilinen hastalığın nedenleri arasında beyindeki kılcal damarlarının geçirgenlik özelliğini ve mukavemetini kaybetmesi vardır. Kandaki atık maddeler, karbondioksit ve üre gibi zararlı maddelerde kılcal damarlardaki kana karışarak geçirgenliğini kaybetmesine sebep olurlar. Gilaburu, kandaki üre gibi zararlı maddelerin kana karışmasını engelleyerek sara nöbetlerine engel olur. Gilaburu da bulunan aktif maddeler kanın temizlenmesine, damarların geçirgenlik ve mukavemetinin artırılmasına faydalıdır.

Uyku bozuklukları ve Sinirsel hastalıklara :Stres hali, asabiyet, gerginlik, hayatımızın olmazsa olmazı artık. Gerginlik, sinirlere hakim olamama en çok karşılaşılan problemdir. Nasıl gevşeyip rahatlayabiliriz? Gilaburu içerek rahatlayabiliriz. Gilaburu da bulunan etken maddeler rahatlamamıza yardımcı oluyor. Her gün yatarken 1 su bardağı gilaburu, hem uyku, hem sinirsel

Eklem ve Romatizma Rahatsızlıkları : Eklem ve romatizma rahatsızlıklarının temelinde pek faktör bulunmaktadır. Bunlardan birisi kas sisteminin doğru olarak dinlenememesidir. Kaslar gün içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde etkin olarak görev alırlar. Bu duruma paralel olarak yorulurlar ve dinlenmeleri gerekmektedir. Yeteri oranda dinlenemeyen kaslarda zamanla rahatsızlıkların çıkması oldukça doğaldır. Gilaburu, doğal bir kas gevşeticidir. Gün içerisinde gerçekleştirilen aktivitelerin ardından kasların gevşeyerek dinlenme moduna geçmesine yardımcı olur. (internethaber.com)