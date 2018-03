Herkes üşüdü, onlar yüzdü 

Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneğince düzenlenen Geleneksel Kış Yüzme Şenliği 7. defa yoğun bir katılım ile Bünyan Pınarbaşı göletinde düzenlendi. Etkinliğe Kayseri, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Çanakkale gibi illerden 35 amatör yüzücü katıldı. Yarışma, Erkekler Yüzme, Bayanlar Yüzme olmak üzere 2 kategoride gerçekleşti. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun’un katılımlarıyla gerçekleşen yüzme yarışları yaklaşık 2 saat sürdü.







Şenlik, Bünyan Belediyesi’nin verdiği sabah kahvaltısıyla başladı. Yüzme şenliğine katılan doğaseverler daha sonra, Bünyan Hidroelektrik Santrali’ni gezerek yaklaşık iki saatlik doğa yürüyüşü yaptılar. Katılımcılar, mayolarını giyerek soğuk havaya aldırış etmeden -5 derecede suya girdiler.

Yarışmaya katılan 43 yaşındaki Ali Onar, “Etkinliği duyduk ve geldik. Önemli olan yarışmak değildi, katılmaktı.” diye konuştu.







Yarışmaya katılan kadınlardan Aynur Aslan ve Emine Kara ise “Şenlik çok güzeldi. Yüzmenin tadını çıkardık. Harikaydı” diye konuştu. Yarışmanın sonunda katılımcılara cesaret madalyası ve sertifika verildi.

Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, geniş katılımdan ve ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek; “Bünyan’da Pınarbaşı mevkiinde Geleneksel 7. Bünyan Kış Yüzme Şenliği için toplandık. Kış Yüzme Şenliği 7 yıldır Ocak ayında Bünyan ve Kayseri’yi tanıtmak için yapılan bir etkinlik. Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik Pınarbaşı mevkiinde yüzme şenliği ile sona eriyor. 7 yıldır çeşitli şehirlerden gelenler Bünyan’ı ve Kayseri’yi tanıyor. Yüzme yarışmasına katılanlara cesaret madalyası ve sertifika veriyoruz. Programda emeği geçen desteklerini esirgemeyen, bize her türlü desteği sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







“Uluslararası boyuta taşıyacağız”

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da, artık geleneksel hale gelen Kış Yüzme Şenliğine gösterilen ilgiden memnun olduklarını, her geçen yıl ilginin biraz daha arttığını ve ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı bir organizasyon yaparak etkinliğin Uluslararası boyuta taşınması için çalışacaklarını söyledi. Başkan Gülcüoğlu; “Bünyan Dostları Grubu Derneğimiz ile bu yıl 7’incisini düzenlemiş olduğumuz Bünyan Kış Yüzme Şenliği hem ilçemizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı hem de ilçemize sosyal ve sportif anlamda bir katkı sağlıyor. Burada Kayseri’den ve çevre illerden gelen misafirlerimiz var. Hava oldukça soğuk buna rağmen katılım oldukça geniş. Tüm sporcularımızı cesaretlerinden dolaylı tebrik ediyorum. Hava sıcaklığı şu an eksi değerleri gösteriyor buna rağmen uzak yakın demenden katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen Bünyan Dostları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şener Serim beye, dernek yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.



Dereceye giren sporculara madalya verildi

Erkekler kategorisinde Tarık Kaplan birinci, Numan Dumlu ikinci, Can Çankay üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören Arnavutluk vatandaşı Sonila Hoska birinciliği, Emine Kara ikinciliği, Aynur Aslan üçüncülüğü elde etti. Yarışlar sonrası katılımcılara cesaret madalyası ve katılım sertifikası verildi. Ayrıca vatandaşlara Bünyan Belediyesi’nce kuru fasulye-pilav ve çay ikramında bulunuldu. (İHA-AA-Kurumsal)