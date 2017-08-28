Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz

Özellikle sıcak havalarda sıvı alımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Diyetisyen Esra Kula, susuzluğu gidereceği iddia edilen hiçbir içeceğin suyun yerini dolduramayacağını ifade etti. sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı kaybının arttığını dile getiren Diyetisyen Esra Kula, “O yüzden muhakkak vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymamız lazım. Kaybolan sıvıyı yerine koymak için tercih edeceğimiz en iyi içecek tabi ki su. Suyun yerine limonata, kola, gazoz gibi gazlı ve şekerli içecekler tam anlamıyla suyun yerini tutmaz. O nedenle belli bir düzeyde su tükettikten sonra geriye kalan sıvı ihtiyacını bu tip içeceklerden az miktarda kullanarak sağlayabiliriz. Ancak tamamen bu tip içeceklerle susuzluğu bastırmak gerçek anlamda vücudun suya doymasını sağlamaz. O nedenle dikkatli olmak lazım” dedi.



Kilo problemi olanlar gazlı ve şekerli içecekten uzak durmalı

Özellikle kilo problemi olanların şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Esra Kula, ayrıca mide-bağırsak sistemine uzun vadede zarar veren bu tip içecekler yerine ev yapımı limonatalar ya da içine nane eklenmiş, limon doğranmış aromalı soğuk suların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.



Maden suyu tercih edilebilir

Diyetisyen Esra Kula, su ile birlikte mineral bakımından zengin maden sularının da tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Maden sularının, şeker, gaz ve su ile birleştirilerek yapılan gazozlarla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Esra Kula, “Ter ve idrarla, su ile birlikte bir takım mineralleri de kaybederiz. Bunu yerine koymanın en iyi yolu doğal maden suyu içmektir. Bu yüzden su ile birlikte maden suyu da tercih edilmelidir” dedi.

Su tüketirken yüzde 70 kuralının dikkate alınması gerektiğini belirten Diyetisyen Esra Kula, “Sıvı ihtiyacımızın yüzde 70’i saf sudan karşılanmalıdır. Yani bir litre su içeceksek bunun yüzde 70’i sudan, geriye kalan kısmı da aromatik sulardan gelmesi en doğru orantı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA